Cristiano Ronaldo à l'OM, Jorge Mendes est passé à l'action

Publié le 26 août 2022 à 08h30 par Bernard Colas

Alors que la rumeur Cristiano Ronaldo enfle du côté de l’OM, Pablo Longoria a tenu à rappeler ce jeudi que le club phocéen n’avait pas les moyens de s’attacher les services du Portugais. En attendant, Jorge Mendes est toujours à la recherche d’un point de chute pour le quintuple Ballon d’Or et se serait bel et bien approché de l’écurie marseillaise…

À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, Cristiano Ronaldo reste au cœur des rumeurs pour son avenir. Alors que Manchester United ne disputera pas la Ligue des champions cette saison, le Portugais souhaite changer d’air mais manque clairement d’option pour la suite de sa carrière. Le PSG, le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore Chelsea n’envisagent pas de se positionner sur CR7, contraint de regarder ailleurs. C’est dans ce contexte que la folle piste menant à l’OM est apparue.

Marseille se mobilise pour CR7

Qualifié pour la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille remplit sur le papier la principale exigence sportive de Cristiano Ronaldo pour son avenir, de quoi faire rêver les supporters du club phocéen, qui se sont mobilisés au cours des dernières semaines sur les réseaux sociaux afin de convaincre le quintuple Ballon d’Or de poser ses valises dans la cité phocéenne. Un dossier qui semble pourtant hors de portée pour l’OM, mais cette piste ne serait pas si improbable que cela.

Cristiano Ronaldo bel et bien proposé à l’OM ?

D’après les informations divulguées par Sky Italia , Jorge Mendes s’active en interne pour boucler le transfert de Cristiano Ronaldo, et toutes les options sont imaginées par le célèbre agent. Ainsi, plusieurs clubs auraient été approchés, à l’instar de Naples, de l’AC Milan, de Chelsea, du Sporting CP… mais également de l’Olympique de Marseille ! Le dossier CR7 irait ainsi au-delà de la simple rumeur fantaisiste, mais cela ne signifie pas pour autant que le Portugais se rapproche du Vélodrome.





