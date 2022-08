Foot - Mercato - OM

Cristiano Ronaldo à l'OM ? Longoria brise le rêve de Marseillais

25 août 2022

Pendant que la rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM affole les réseaux sociaux, Pablo Longoria continue de se montrer très clair à ce sujet. Le transfert de la star portugaise, qui souhaite quitter Manchester United, n'est absolument pas une option pour le club phocéen.

Bien que cela semble impossible, la rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM met le feu aux réseaux sociaux depuis quelques jours. Néanmoins, du côté du club phocéen, on ne cesse d'affirmer que ce n'est absolument pas dans les plans. Pablo Longoria l'a une nouvelle fois confirmé.

Longoria répète que Ronaldo n'est pas une option pour l'OM

En effet, le président de l'OM était présent à Istanbul à l'occasion du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions et il a été interrogé sur la rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo. Selon les informations de L'EQUIPE , Pablo Longoria aurait levé les yeux au ciel assurant qu'il n'avait contacté ni le joueur ni son entourage compte tenu du fait que sur le plan économique, l'OM ne pouvait pas se permettre une telle opération.

«Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde»

A l'issue du tirage au sort, Pablo Longoria s'est ensuite arrêté au micro de beIN SPORTS afin d'en dire encore un peu plus sur la possible arrivée de Cristiano Ronaldo. Et son discours est clair : « C'est le monde des réseaux sociaux, c'est un monde qui cherche une manière de faire le buzz. Nous sommes un club qui fait avec les moyens qu'on a. Me demander si Cristiano Ronaldo peut venir, c'est comme me demander si Kevin De Brune, Darwin Nunez ou Erling Haaland pouvait venir à l'OM. Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on être sincère avec tout le monde et on doit faire le football avec les moyens qu'on a. On a un projet sportif sérieux, qui consiste à s'améliorer toutes les saisons, être compétitif et surtout de porter un équilibre économique qui est pour moi l'avenir du football. »

