Mercato : L'OM fait une nouvelle annonce pour Ronaldo

Publié le 25 août 2022 à 18h10 par Arthur Montagne

Malgré les rumeurs qui entourent la possible arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM, de nombreux démentis sont tombés ces derniers joueurs du côté du club phocéen. Et cela se confirme, à Marseille, on assure que la star portugaise n'est pas les plans.

Depuis quelques jours, la folle rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM agite les réseaux sociaux. Il faut dire que la star portugaise souhaite quitter Manchester United, mais ne trouve pas de porte de sortie. Par conséquent, les fans marseillais se prennent à rêver de voir le quintuple Ballon d'Or sur la pelouse du Vélodrome. Mais du côté de l'OM, on dément une nouvelle fois cette hypothèse.

«C’est inimaginable et impossible à faire»

En effet, il y a quelques jours, Pablo Longoria se montrait catégorique à ce sujet : « Rentrer dans ce genre de détails, ça n’apporte rien. Il faut rester concret dans la vie. » Et visiblement, l'arrivée de Cristiano Ronaldo est bel et bien impossible comme l'explique un autre dirigeant de l'OM au Parisien. « C’est inimaginable et impossible à faire. On n’a jamais pensé à cette hypothèse », assure-t-il. De quoi mettre fin aux rêves des Marseillais.

