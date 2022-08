Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le transfert de Milik se précise

Publié le 25 août 2022 à 10h30 par Hugo Chirossel

L’OM doit encore vendre certains de ses joueurs d’ici à la fin du marché des transferts. Dans cette optique, Arkadiusz Milik pourrait très bientôt rejoindre la Juventus, qui veut faire de lui la doublure de Dusan Vlahovic. L’agent du polonais serait actuellement à Turin et aurait d’ores et déjà rencontré les dirigeants bianconeri.

Alors que l’on rentre dans la dernière ligne droite du marché des transferts, le mercato de l’Olympique de Marseille semble de plus en plus agité. Pendant que la rumeur envoyant Cristiano Ronaldo à l’OM prend de l’ampleur ces derniers jours, Pablo Longoria et son équipe travaille surtout sur la vente de certains éléments de l’effectif. Ce n’est plus un secret, personne n’est intransférable et le président marseillais pourrait nous le prouver très prochainement.

Transferts : Les rumeurs fusent pour Cristiano Ronaldo à l'OM, Pablo Longoria regrette https://t.co/0F5feiU2ko pic.twitter.com/qDLtfFnjy7 — le10sport (@le10sport) August 25, 2022

L’agent de Milik est à Turin

En effet, Arkadiusz Milik serait en passe de rejoindre la Juventus. Les deux clubs auraient d’ores et déjà un accord pour un prêt payant de 2M€, assorti d’une option d’achat de 8M€. En revanche, comme l’indique Gianluca Di Marzio, aucune offre n’est pour l’instant arrivée sur le bureau de Pablo Longoria. Cela ne remet pas la faisabilité de ce dossier en question, puisque le journaliste italien nous apprend également que l’agent de l’attaquant polonais serait actuellement à Turin afin d’y rencontrer les dirigeants bianconeri .

Milik se rapproche de la Juventus

Ce ne serait plus qu’une question de temps avant qu’Arkadiusz Milik ne devienne un joueur de la Juventus, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OM. Arrivé en janvier 2021, il avait effectué une bonne moitié de saison, avant de décevoir l’année dernière. Cet été, le Polonais a vu arriver Luis Suarez et Alexis Sanchez dans son secteur de jeu, tandis que l’Olympique de Marseille doit encore trouver des liquidités afin de renflouer les caisses du club. Son départ permettrait d’en récupérer un peu et de se séparer d’un gros salaire de l’effectif.

La Juventus voulait Depay