Pablo Longoria a trouvé la perle rare sur le mercato

Publié le 25 août 2022 à 10h00 par Quentin Guiton mis à jour le 25 août 2022 à 10h07

L’OM cherchait un défenseur central supplémentaire d’ici la fin du mercato. Et c’est Eric Bailly qui a officiellement débarqué en provenance de Manchester United ce mercredi. Ayant peu joué avec les Red Devils ces dernières saisons, l’Ivoirien représente un vrai pari pour l’OM. Mais selon Patrice Beaumelle, son ancien sélectionneur avec la Côté d’Ivoire, le club olympien va rapidement être conquis…

Même après dix recrues, le mercato de l’OM ne semblait pas terminé. En effet, outre un renfort offensif, Pablo Longoria voulait attirer un défenseur central d’expérience, et ce malgré les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba. Parmi ces cibles, deux noms ressortaient ces derniers jours : Eric Bailly et Francesco Acerbi. Et ce mercredi, l’OM a enfin trouvé son joueur…

Eric Bailly onzième recrue de Longoria !

Ainsi, Eric Bailly a officiellement signé à l’OM ! Le défenseur de Manchester United débarque sous la forme d’un prêt avec option d’achat, qui deviendra obligatoire si le club olympien se qualifie directement pour la Ligue des champions à la fin de la saison selon Fabrizio Romano. Dans ce cas-là, l’OM débourserait alors 6M€.

« C’est un stade pour lui, un club pour lui »

Si certains émettent des doutes par rapport au fait qu’il a peu joué ces dernières saisons avec Manchester United, Patrice Beaumelle, son ancien sélectionneur national, est persuadé que l’OM va vite tomber sous le charme d’Eric Bailly : « Les supporters de l’OM vont s’identifier à lui. […] Pour moi, ça matche entre lui et l’OM. C’est un stade pour lui, un club pour lui. Le public aime les joueurs défensifs rugueux, qui aiment le défi. […] Il peut s’imposer et, petit à petit, devenir un leader de cette défense. […] On sent qu’il veut prendre des responsabilités. […] C’est le club parfait. Quand on va chercher Eric Bailly, c’est qu’on a besoin de lui. Et quand il se sent désiré, il donne tout. Sinon il serait resté à Manchester United. Mais il a une envie profonde de se relancer en exploitant pleinement son potentiel » a déclaré Beaumelle dans La Provence .

« Je pense qu’il peut rappeler aux Marseillais les Marcel Desailly ou Basile Boli de l’époque »