Transferts - OM : Longoria tente un gros pari sur le mercato

Publié le 25 août 2022 à 02h00 par Arthur Montagne

Malgré les arrivées de Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Isaak Touré, l'OM continue de renforcer sa défense centrale. Cette fois-ci, c'est Eric Bailly qui débarque sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Manchester United. Un pari pour Pablo Longoria.

Cet été, il n'était pas difficile d'identifier la priorité de l'OM. En effet, avec le départ de William Saliba, puis celui de Luan Peres, Pablo Longoria a rapidement fait en sorte de densifier la défense centrale d'Igor Tudor. Dans cette optique, Isaak Touré a débarqué en provenance du Havre tandis que Chancel Mbemba est arrivé libre. Sans oublier Samuel Gigot, recruté en janvier par l'OM puis prêté dans la foulée au Spartak Moscou. Mais alors que Pablo Longoria espère toujours vendre Duje Caleta-Car et que Leonardo Balerdi réalise un début de saison poussif, Eric Bailly arrive à Marseille sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Manchester United.

«C'est un joueur incroyable dans les duels»

Contacté par Le Phocéen , un recruteur espagnol, qui a suivi Eric Bailly lorsqu'il évoluait à Villarreal, présente le néo-Marseillais : « On l'a moins vu ces dernières saisons parce qu'il a subi plusieurs blessures, mais c'est avant tout un défenseur très rapide, avec beaucoup de puissance physique et une grande souplesse. On le voit à travers sa détente verticale impressionnante qui lui permet de prendre beaucoup de ballons dans les airs. Ce n'est pas un grand technicien, mais c'est un joueur incroyable dans les duels. Il a ce qu'on appelle une agressivité positive . »

«Je dirais que c'est effectivement un pari»

Néanmoins, il reconnait que c'est un pari pour l'OM. « Tactiquement, il a dû beaucoup travailler à Villarreal, car il commettait pas mal d'erreurs de placement et il les rattrapait grâce à sa vitesse. Mais, parfois, il avait tendance à tout embarquer avec lui et provoquait des coups francs dangereux ou des penalties. C'est un défaut qu'il a certainement su gommer. Il a évolué en Espagne et j'imagine qu'il a continué de progresser là-dessus à Manchester. Compte tenu de ses dernières saisons là-bas, je dirais que c'est effectivement un pari », ajoute-t-il.

«L’OM cherchait un défenseur d’expérience, il l’on trouvé»