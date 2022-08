Foot - Mercato - PSG

Mercato :Cet été, c’est loin d’être un sans-faute pour Luis Campos

Publié le 24 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos travaille depuis le tout début du mercato estival sur la refonte de l’effectif que Christophe Galtier a fini par hériter le 4 juillet dernier. Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches ont tous déposés leurs bagages au coeur de la capitale parisienne. Cependant, des pistes activées par Campos, et pas des moindres, ont pris la décision de snober le dirigeant du PSG pour signer en faveur d’autres clubs à l’intersaison.

Robert Lewandowski, le grand rêve offensif de Luis Campos

Dans la semaine ayant suivie la nomination officielle de Luis Campos en tant que conseiller football, à savoir le 10 juin dernier, le nom de Robert Lewandowski a rapidement été évoqué dans la presse. L’Équipe révélait que le dirigeant parisien voyait d’un très bon oeil le recrutement de Robert Lewandowski et comptait sur les bonnes relations entre son représentant Pini Zahavi et le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, afin de mener à bien cette opération. Foot Mercato a même confié dans la foulée que le plan de Luis Campos était d’aligner Lewandowski et Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du PSG et qu’ils auraient été soutenus par Lionel Messi dans un système à trois défenseurs axiaux. Finalement, et bien que Robert Lewandowski était sur le marché, ayant ouvertement demandé à quitter le Bayern Munich, le PSG a manqué le coche, à l’instar de Chelsea, comme le président du FC Barcelone, à savoir Joan Laporta, le révélait ces dernières semaines à TUDN .



« Nous avons fait une première offre et elle s'est terminée à 45, plus cinq. C'était dans nos possibilités, le joueur a également ajusté son salaire pour être dans nos possibilités et les Catalans sont maintenant très heureux. Nous avons concouru avec des équipes comme le PSG, Chelsea et le joueur voulait venir au Barça. C'est ce que j'aime. Comme l'a dit Johan, je veux des joueurs qui veulent venir au Barça, et nous devons les remercier car ils gagnent moins et subissent une grande pression du Bayern, pour qui j'ai beaucoup de respect ».

Aurélien Tchouaméni, la priorité au milieu de Luis Campos

Avant même d’être officiellement nommé conseiller football du PSG, Luis Campos aurait travaillé dès la fin du mois de mai sur le transfert d’Aurélien Tchouaméni qui évoluait dans un club que le Portugais connaît bien pour y avoir travaillé au cours de la dernière décennie : à l’AS Monaco. Kylian Mbappé, qui venait de prolonger son contrat jusqu’en juin 2025 au PSG, avait joint par téléphone son compatriote français Tchouaméni afin de l’inciter à rejoindre le PSG. « Kylian a décidé de rester au PSG, il savait que j’allais quitter Monaco et il voulait savoir si je pouvais aller au PSG. Mais il a compris et il est content pour moi ». Voici le message que Tchouaméni a fait passer lors de sa conférence de presse de présentation en tant que joueur du Real Madrid en juin dernier avant de tenir le discours suivant. « Je suis très heureux d’être ici pour commencer mon histoire avec le Real Madrid, le meilleur club du monde. Je suis très heureux et nous allons travailler dur pour remporter le plus de titres possibles. Hala Madrid ! ». Encore une fois, le dossier prioritaire de Luis Campos tombait donc à l’eau.

Jules Koundé, l’alternative de la priorité Milan Skriniar

Rapidement, que ce soit avec Hugo Ekitike ou Renato Sanches qui ont tous deux signés en faveur du PSG, Luis Campos aurait, en travaillant de concert avec Antero Henrique, trouvé un accord pour débarquer au PSG. Pour Milan Skriniar, le son de cloche aurait été le même. Néanmoins, un accord avec l’Inter n’a jamais été trouvé. De quoi pousser le conseiller football du PSG à se pencher sur le dossier Jules Koundé qui était sur le départ du FC Séville pour le deuxième mercato estival consécutif. Au coude à coude avec Chelsea, Luis Campos a finalement témoigné de l’arrivée de Koundé au FC Barcelone et l’international français a justifié son choix lors de sa conférence de presse de présentation. « Je suis très content, très fier. J'arrive dans un grand club, un club ambitieux, et moi aussi j'arrive avec de l’ambition. Quand j'ai vu que c'était possible, j'ai choisi le Barça parce que je savais très clairement où je voulais aller. Ça n'a pas été un gros effort, parce que je voulais venir ici. J'ai eu l'opportunité d'aller à Chelsea. J’ai reçu une autre offre, mais j’ai fait l'effort d'attendre que le Barça arrive à un accord avec Séville ».

Et maintenant, le refus de Marcus Rashford ?