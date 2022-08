Foot - Mercato - PSG

PSG : Verratti a voulu claquer la porte du projet QSI

Publié le 24 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il reste à ce jour un élément indispensable dans l’entrejeu du PSG, l’histoire aurait pu être très différente pour Marco Verratti. En effet, lors du mercato estival 2017, le milieu de terrain italien avait tout fait pour claquer la porte et rejoindre les rangs du FC Barcelone. En vain.

Recruté par le PSG à l’aube du projet QSI en 2012 alors qu’il n’était encore qu’un simple espoir du football italien et un joueur de Pescara en Serie B, Marco Verratti a explosé au plus haut niveau sous les couleurs franciliennes. Une montée en puissance qui lui a permis de s’installer en sélection italienne, mais également de disposer d’une grosse cote sur le marché des transferts. Et le FC Barcelone a tenté d’en profiter…

Verratti voulait tout plaquer pour le FC Barcelone

Lors du mercato estival 2017, quelques mois après la terrible remontada subie par le PSG au Camp Nou face au FC Barcelone en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (défaite 6-1 après une victoire 4-0 à l’aller), Marco Verratti avait tout mis en œuvre pour claquer la porte du PSG et signer au Barça. Donato Di Campli, ancien agent du milieu de terrain transalpin, racontait les coulisses du dossier en février 2021 dans les colonnes de L’EQUIPE : « Quand le Barça me contacte, je demande à Marco ce qu'on fait. Il me dit de parler avec eux, qu'on parlerait avec le PSG ensuite puisqu'une prolongation était dans les tuyaux. Le PSG n'était pas super à ce moment, je dis à Marco : "On part ou on reste ?" Il me dit : "OK, on essaie une autre expérience." (…) Marco voulait aller à Barcelone. Il a envoyé un message à Nasser pour le lui dire, je l'ai gardé. Ils proposaient beaucoup d'argent, mais ce n'était même pas ça. Jouer avec Messi, devenir un champion, qui est une chose différente d'être un grand joueur... », confie Di Campli.

Mercato - PSG : Verratti prend position pour le transfert de Neymar https://t.co/YjR7qWZm7c pic.twitter.com/y8FBl3IPuj — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

Messi attendait Verratti

D’ailleurs, le jour de sa conférence de presse de présentation au PSG en août 2021, Lionel Messi avait confirmé le vif intérêt du FC Barcelone pour Marco Verratti : « Marco a montré qu’il était un immense joueur, l’un des meilleurs du monde à son poste. À Barcelone, on l’a désiré pendant de nombreuses saisons. Finalement, c’est moi qui viens jouer avec lui à Paris. C’est un phénomène », expliquait Messi au sujet de Verratti.

La déception de Verratti…