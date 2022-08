Foot - Mercato - PSG

PSG : Quel joueur doit être la priorité de Campos sur le mercato ?

Publié le 17 août 2022 à 08h00 par Arthur Montagne mis à jour le 17 août 2022 à 08h15

Avec l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller football, le PSG s'attendait à vivre un mercato mouvementé. Pour le moment, Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches ont débarqué, mais ce n'est probablement pas terminé. Concentré sur ses ventes, le club de la capitale devrait ensuite s'activer pour recruter d'ici le 31 août. Mais quelle doit être la priorité du PSG ?

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG est parvenu à recruter quatre nouveaux joueurs. Ainsi, Vitinha a rapidement débarqué en provenance du FC Porto pour 41,5M€. Un peu plus tard, c'est Hugo Ekitike qui s'est engagé à Paris sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance du Stade de Reims. Enfin, le PSG a également bouclé les transferts de Nordi Mukiele et Renato Sanches qui arrivent respectivement en provenance du RB Leipzig et du LOSC. Mais le club de la capitale n'en a pas terminé avec son mercato puisque d'ici le 31 août, cela devrait encore bouger, d'autant plus que l'opération dégraissage est désormais bien engagée.

Le PSG veut un défenseur central

Ainsi, selon les informations du Parisien , le PSG souhaite absolument recruter un nouveau défenseur central. Thilo Kehrer va partir et Abdou Diallo est poussé au départ. Par conséquent, Christophe Galtier espère qu'un nouvel axial débarquera d'ici le 31 août afin de suppléer Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. La priorité de Luis Campos reste Milan Skriniar, mais l'Inter Milan continue de réclamer 80M€ alors que le PSG ne compte pas lâcher plus de 60M€. D'autres pistes sont étudiées en parallèle à l'image de celle menant à Mohamed Simakan qui évolue au RB Leipzig. Wesley Fofana, un temps évoqué à Paris, est beaucoup plus proche de Chelsea.

Fabian Ruiz, la piste la plus chaude

Néanmoins, la piste la plus proche d'aboutir mène à Fabian Ruiz. Le milieu de terrain de Naples, dont le contrat s'achève en juin 2023, est tombé d'accord avec le PSG qu'il devrait rejoindre contre un chèque de 25M€. Keylor Navas pourrait faire le chemin inverse. Après Renato Sanches et Vitinha, le club de la capitale devrait donc accueillir un troisième milieu de terrain. Il faut dire, qu'en dehors de Marco Verratti, aucun joueur dans ce secteur de jeu n'était retenu par la nouvelle direction. Idrissa Gueye et Ander Herrera seraient proches d'un retour dans un de leur ancien club, à savoir Everton et l'Athletic Bilbao, tandis que les discussions avec la Juventus se poursuivent pour Leandro Paredes. L'entrejeu du PSG a donc été totalement remanié.

Galtier attend encore un attaquant