PSG : Galtier lâche une grande annonce pour la suite du mercato

Publié le 11 août 2022 à 13h45 par Thibault Morlain

Alors que le PSG a déjà fait venir 4 nouveaux joueurs sur ce marché des transferts, Luis Campos n’entend pas s’arrêter là. 3 autres recrues sont toujours recherchées, notamment un attaquant. Le départ d’Arnaud Kalimuendo libère d’ailleurs une place. Et ce jeudi, en conférence de presse, Christophe Galtier a confirmé cette quête d’un nouveau buteur.

Sous l’impulsion de Luis Campos, le PSG est très actif sur ce mercato estival. Vitinha, Hugo Ekitike, Renato Sanches et Nordi Mukiele ont ainsi rejoint l’effectif de Christophe Galtier. Et d’autres recrues devraient débarquer. Un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant sont notamment recherchés dans la capitale. Ce dossier du buteur était d’ailleurs au centre des discussions ce jeudi à l’occasion de la conférence de presse de Christophe Galtier.

« Oui, on souhaite l’arrivée d’un autre attaquant »

Présent devant les journalistes, Christophe Galtier a été interrogé sur l’arrivée d’un nouvel attaquant au PSG. Et l’entraîneur parisien a confirmé cette quête de Luis Campos : « Oui, on souhaite l’arrivée d’un autre attaquant. Avec un calendrier chargé, on souhaite une arrivée. Le club travaille. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ça. Et Luis est en relation directe avec le président. Il ne faut pas se tromper ».

« Le club ne prendra pas pour prendre »