PSG : La révélation XXL de Renato Sanches sur son transfert

Publié le 5 août 2022 à 21h45 par La rédaction

Officiellement transféré en provenance du LOSC, Renato Sanches est devenu un nouveau joueur du PSG ce jeudi. Alors que la présence de joueurs portugais aurait pu influencer son choix de signer à Paris, le milieu de terrain a fait une très grosse révélation sur les coulisses de la transaction.

Le PSG tient désormais son nouveau milieu de terrain. Le10Sport.com révélait tout récemment que la priorité de Renato Sanches était le Paris-Saint-Germain. Et l'international portugais a finalement choisi cette destination, et s’est officiellement engagé en faveur du PSG. D'ailleurs, il en a profité pour livrer quelques détails sur les coulisses de son transfert…

« Je pense que c’est le bon choix »

Dans une interview accordée au site officiel du PSG, Renato Sanches est revenu sur ce qui aurait pu influencer sa décision. Parmi les questions qui lui étaient posées, on retrouvait celles autour de la présence de joueurs portugais au sein de l’effectif. Mais comme l'a expliqué Renato Sanches, ses compatriotes ne l'ont pas convaincu de signer au PSG. « (Le fait de retrouver plusieurs joueurs Portugais a-t-il influencé ta décision ') Pas tant que ça ! Je pense que ma décision aurait été la même. Je pense que c’est le bon choix. Je suis bien sûr heureux de retrouver des compatriotes portugais. Cela peut également faciliter mon intégration. Je connais déjà Nuno Mendes et Danilo Pereira, mais pas encore Vitinha. J’ai échangé avec Nuno avant ma signature, qui m’a dit du bien du Paris-Saint-Germain »

