PSG : Ces grosses révélations sur l’opération dégraissage de Campos

Publié le 11 août 2022 à 11h00 par Thibault Morlain

Du côté du PSG, le mercato est très loin d’être terminé, que ce soit dans le sens des arrivées que dans celui des départs. En effet, les champions de France cherchent toujours à dégraisser l’effectif de Christophe Galtier et pour cela, certains joueurs s’entraînent même actuellement à part. Le loft de Luis Campos va-t-il alors porter ses fruits ? Les départs vont-ils se multiplier au PSG ? Ces indésirables n’auraient visiblement pas tous la même position.

Où en est l’opération dégraissage au PSG ? Alors que Georginio Wijnaldum a été prêté à l’AS Rome, Arnaud Kalimuendo va lui rapidement être transféré à Rennes. Pour le reste, les indésirables s’accumulent au sein du club de la capitale. Ils ont d’ailleurs été placés dans un deuxième groupe, qui s’entraîne à part de celui de Christophe Galtier. On peut alors y retrouver Thilo Kehrer, Mauro Icardi, Idrissa Gueye, Ander Herrera ou encore Julian Draxler. Un loft mis en place par Luis Campos afin d’accélérer les départs de ces derniers du PSG. D’ailleurs, ce jeudi, L’Equipe explique que certains vivraient mal cette situation, estimant être déclassés. En revanche, d’autres se montrent très professionnels à l’instar de Herrera notamment.

Ils sont prêts à quitter le PSG…

La question est maintenant de savoir si ces indésirables du groupe 2 vont quitter le PSG d’ici le 31 août. Pour certains, cela pourrait bien fonctionner. En effet, selon les informations du quotidien sportif, Julian Draxler, Rafinha ou encore Thilo Kehrer auraient visiblement bien compris qu’ils ne sont plus désirés à Paris. Par conséquent, ils seraient aujourd’hui disposés à quitter le PSG lors de ce mercato estival.

… d’autres moins

Mais tous ne seraient visiblement pas sur cette longueur d’onde. Invités également à quitter les champions de France cet été, Ander Herrera et Idrissa Gueye ne voudraient faire aucun cadeau au PSG et se montreraient moins arrangeants en ce qui concerne un futur départ dans les semaines à venir. De quoi alors compliquer les plans des Parisiens dans leur opération dégraissage.

Quel sort pour les indésirables du PSG ?