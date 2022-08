Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos va remporter son bras de fer pour un transfert

Publié le 11 août 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

iMilan Skriniar pourrait bien être l’une des recrues phares du PSG cet été. Certes, le Slovaque ne semble pas proche de signer en faveur du Paris Saint-Germain. Néanmoins, le temps jouerait en la faveur de Luis Campos au vu de la position de l’Inter qui se devrait de vendre, et le conseiller football du PSG pourrait réaliser une masterclass.

Dès sa prise de fonctions en tant que conseiller football du PSG, Luis Campos s’était fixé des objectifs clairs dont celui de recruter Milan Skriniar. En effet, le dirigeant portugais avait à coeur d’injecter du sang neuf en défense centrale, d’autant plus qu’à présent, Christophe Galtier est l’entraîneur du PSG et que le club parisien évolue avec trois défenseurs centraux.

L’Inter réclamait trop d’argent au PSG pour le transfert de Skriniar

Cependant, et ce bien qu’un accord sur le plan contractuel ait été rapidement trouvé avec Milan Skriniar et l’entourage du défenseur slovaque, les négociations avec l’Inter sont particulièrement lentes. Et pour cause, le club lombard avait fixé le prix de départ de Skriniar à 80M€ bien que le contrat du défenseur chez les Nerazzurri prendra fin le 30 juin prochain. De quoi pousser Luis Campos à aller voir ailleurs en surveillant les dossiers Jules Koundé et Wesley Fofana notamment.

L’Inter vendeuse, Campos la joue fine