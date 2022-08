Foot - Mercato - PSG

Une masterclass de Campos pour le transfert de Skriniar ?

Publié le 10 août 2022 à 14h30 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos jouerait habilement la montre dans le feuilleton Milan Skriniar afin de s’attacher les services du défenseur slovaque au meilleur prix possible. Dos au mur et contrainte de renflouer ses caisses, l’Inter se trouverait dans l’obligation de vendre un joueur doté d’une belle valeur marchande et le profil de Milan Skriniar collerait parfaitement à la description. La relance du PSG devrait survenir avant la clôture du mercato, aux termes dictés par Campos, mais le flou demeure quant au moment de l’offensive…

Depuis son arrivée en tant que conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos semble faire du recrutement de Milan Skriniar une véritable priorité. D’ailleurs, Le Parisien et Get French Football News évoquaient ces dernières semaines un accord convenu entre le PSG et le clan Skriniar sur les termes de son éventuel futur contrat au Paris Saint-Germain. Encore faudrait-il qu’un terrain d’entente soit trouvé entre les dirigeants du PSG et leurs homologues de l’Inter au sujet du montant du transfert.

Luis Campos campe sur ses positions pour le transfert de Milan Skriniar

La question financière explique pourquoi le transfert de Milan Skriniar au PSG n’est pas encore entériné. Alors que le défenseur central de 27 est entré dans l’ultime année de son contrat, les dirigeants de l’Inter réclameraient entre 70 et 80M€. Une somme que Luis Campos refuserait catégoriquement de payer selon le Corriere dello Sport et rapporté par Canal-Supporters.

L’Inter fait front pour conserver Skriniar

Dans la journée de mardi, Foot Mercato révélait que l’entraîneur Simone Inzaghi et le vestiaire de l’Inter inciteraient Steven Zhang à revenir sur sa position et à conserver Milan Skriniar. Une pression qui semblerait avoir eu son effet. C’est du moins l’information communiquée par Tuttosport ce mercredi. En raison de la demande de l’Inter de récolter 70M€ grâce à la vente de Skriniar et au refus du PSG de s’aligner sur cette requête, le président de l’Inter pourrait finalement se ranger du côté de son entraîneur et du groupe nerazzurri en conservant le Slovaque.

Mercato - PSG : La presse italienne lâche de nouveaux indices sur le transfert de Skriniar https://t.co/VBcOeGcdzc pic.twitter.com/e9fe7Suv63 — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

Mais les besoins économiques du club vont l’obliger à attendre la relance du PSG

Cependant, la vérité serait tout autre. Ayant besoin de renflouer ses caisses, l’Inter compterait toujours, sous l’impulsion de son président Steven Zhang, vendre un joueur disposant d’une belle valeur marchande afin de renflouer les caisses du club milanais. Se séparer de Milan Skriniar pourrait donc bien devenir une obligation et le PSG serait l’unique chance de l’Inter. Sachant pertinemment que le temps jouerait pour lui, le conseiller football Luis Campos aurait prévu une ultime relance d’ici la fin du mercato estival auprès de la direction de l’Inter pour un transfert de Skriniar, mais pour un prix inférieur aux 70M€ demandés par l’Inter.