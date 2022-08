Foot - Mercato - PSG

PSG : Tout est relancé pour le transfert de Milan Skriniar

Publié le 9 août 2022 à 11h15 par Thomas Bourseau

Milan Skriniar (27 ans) serait retenu par l’entraîneur de l’Inter et ses coéquipiers au sein du club lombard, lui qui est annoncé sur le départ et notamment pour le PSG. Cependant, Luis Campos pourrait avoir une belle carte à jouer pour le transfert de Skriniar puisque le dernier reviendrait au président du club milanais qui serait susceptible de se laisser convaincre par une offre inférieure à 70M€.

Avant même que Luis Campos devienne le conseiller football du PSG le 10 juin dernier, il était question d’une volonté claire du dirigeant portugais d’injecter du sang neuf au sein de la défense centrale de l’effectif qui allait devenir celui de Christophe Galtier quelques semaines plus tard. Et la priorité absolue de Campos se nommait et resterait Milan Skriniar.

L’Inter se montrait intraitable et voulait ses 80M€ pour Skriniar

Pour rappel, le contrat de Milan Skriniar à l’Inter arrivera à expiration le 30 juin 2023. Cependant, et alors qu’un accord sur les termes de son éventuel contrat au PSG aurait déjà été convenu il y a de cela plusieurs semaines, il n’en a jamais été de même avec l’Inter au sujet de l’indemnité du transfert. Comme 90min et d’autres médias l’ont souligné, le comité de direction de l’Inter réclamerait jusqu’à 80M€.

L’Inter semble avoir retourné sa veste pour le montant du transfert de Skriniar