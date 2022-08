Foot - Mercato - OM

OM : Voilà à quoi doit s’attendre l’OM avec Alexis Sanchez

Publié le 9 août 2022 à 10h30 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Alexis Sanchez est donc libre de tout contrat suite à sa résiliation avec l’Inter Milan. Plus rien ne l’empêche alors de s’engager avec l’OM. Comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, le Chilien devrait donc débarquer sur la Canebière et rejoindre l’effectif d’Igor Tudor. A quoi faut-il alors s’attendre avec Alexis Sanchez ? L’OM a été prévenu concernant l’ancien de l’Inter Milan.

Après Jordan Veretout il y a quelques jours, l’OM devrait très prochainement annoncer sa nouvelle recrue estivale. Et c’est un grand nom qui est attendu sur la Canebière : Alexis Sanchez. Longtemps réclamé par Jorge Sampaoli, le Chilien devrait venir renforcer l’attaque d’Igor Tudor. Aujourd’hui, tous les feux sont au vert pour cela alors que Sanchez a réussi à résilier sa dernière année de contrat avec l’Inter Milan. Désormais libre, l’ancien du FC Barcelone et d’Arsenal va ainsi pouvoir s’engager avec l’OM, où un contrat de deux ans et un salaire annuel de 3M€ l’attendrait.

« Il a vécu pas mal de hauts et de bas »

D’ici peu, Alexis Sanchez va donc s’engager avec l’OM. Mais quel sera le visage du Chilien sur la Canebière ? Spécialiste de l’Inter Milan pour La Gazzetta dello Sport , Davide Stoppini s’est confié à La Provence sur Sanchez. « Il a vécu pas mal de hauts et de bas et il a peu joué avec Antonio Conte, devancé par Lukaku et Lautaro, mais aussi avec Simone Inzaghi, qui alignait surtout Dzeko et Lautaro. La plupart du temps, il a démarré en tant que remplaçant, mais il a souvent été décisif, comme en Supercoupe d’Italie contre la Juventus. Conte le faisait entrer systématiquement dans les matchs où l’Inter n’arrivait pas à débloquer le résultat ou à bouger le bloc adverse, en transformant ainsi son 3-5-2 en 3-4-1-2 avec Sanchez dans un rôle de meneur de jeu. Et souvent, il gagnait », a-t-il tout d’abord expliqué.

Des problèmes à prévoir pour l’OM ?

Continuant à se confier sur Alexis Sanchez, le journaliste transalpin a enchainé en avouant : « Il a très mal vécu son rôle de remplaçant de luxe et s’en est plaint aussi sur les réseaux sociaux. Il pesait également sur les comptes du club puisqu’il gagnait 7M€ nets, ce qui est beaucoup pour un remplaçant. Physiquement, il a eu quelques soucis, pas par fragilité, mais plutôt parce qu’il a souvent été blessé en sélection nationale, où il est habitué à tout donner et même à se sacrifier, en jouant parfois diminué ».

« C’est un très bon élément »