Mercato : Sanchez est libre, que va faire Longoria maintenant ?

Publié le 8 août 2022 à 19h35 par Axel Cornic mis à jour le 8 août 2022 à 19h35

C’est officiel, Alexis Sanchez n’est plus un joueur de l’Inter, puisque le contrat qui le liait au club milanais a été rompu ce lundi. Désormais, l’Olympique de Marseille a un boulevard pour aller le chercher et en faire la nouvelle star offensive de son projet. Mais que seront les prochaines étapes pour Pablo Longoria ?

Le premier match de la saison a apporté plusieurs réponses. Les choix d’Igor Tudor, qui a notamment décidé de se priver de Dimitri Payet, se sont révélés payant. Mais ce sont surtout les recrues du mercato qui ont répondu présent, avec notamment un doublé de Luis Suarez, arrivé cet été en provenance de Grenade. Suffisant pour convaincre Pablo Longoria de boucler son recrutement ? Pas du tout ! Le président de l’OM a laissé entendre que d’autres recrues devraient arriver et la première pourrait débarquer dès les prochains jours. Annoncé avec insistance du côté de Marseille depuis plusieurs semaines, Alexis Sanchez est enfin libre, puisque l’Inter a annoncé ce lundi la rupture de son contrat.

Mercato - OM : Les recrues de Longoria font déjà l'unanimité dans le vestiaire https://t.co/p4TApQ23HY pic.twitter.com/ctS3iTvxfg — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

L’Inter annonce la rupture du contrat d’Alexis Sanchez

Via un communiqué publié sur ses réseaux officiels, l’Inter a tenu à remercie Alexis Sanchez après trois saisons passées ensemble. « L'Inter annonce avoir trouvé un accord pour la résiliation consensuelle du contrat de l'attaquant chilien Alexis Sanchez » peut-on lire dans le communiqué publié ce lundi par le club milanais. « Le Club tient à remercier Alexis pour ses trois saisons avec les Nerazzurri se soldant par la conquête de trois trophées et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ». En Italie, on assure que désormais Alexis Sanchez est libre de s’engager avec l’OM.

Un salaire divisé par deux ?

D’après les informations de Sky Sport Italia , les négociations entre l’Olympique de Marseille et l’international chilien seraient déjà très avancées, même s’il n’y aurait pas encore d’accord total. Alexis Sanchez devrait signer un contrat de deux ans et toucher un salaire de 3M€ par an, soit moins de la moitié de ce qu’il touchait jusque-là à l’Inter. Des nouveaux contacts devraient avoir lieu au cours des prochaines heures, avec l’OM qui serait pour le moment le seul club en course, même si Sanchez a longtemps espéré voir le FC Barcelone bouger.

