Mercato : OM, Barça... Le double jeu d’Alexis Sanchez

Publié le 8 août 2022 à 16h30 par Axel Cornic

Toujours sous contrat avec l’Inter, Alexis Sanchez devrait bientôt être un joueur libre et du côté de l’Olympique de Marseille, le président Pablo Longoria a récemment évoqué des discussions. Pourtant, le sud de la France ne semble vraiment être la grande priorité du Chilien, qui ne semble pas du tout pressé de retrouver un club.

Lors de la première rencontre de Ligue 1 de la saison face au Stade de Reims (4-1), plusieurs recrues de Pablo Longoria se sont illustrées. C’est notamment le cas de Luis Suarez, entré à l'heure de jeu à la place d’un Arkadiusz Milik et auteur d’un doublé. Certains assurent d’ailleurs que le Polonais est déjà en danger, sachant qu’une autre pointure pourrait débarquer en attaque. Voilà plusieurs semaines que le nom d’Alexis Sanchez est évoqué à l’OM et il pourrait être un coup particulièrement intéressant, puisque Sky Sport Italia assure qu’il devrait bientôt se libérer du contrat qui le lie à l’Inter.

Longoria confirme des discussions avec le clan Sanchez

Une confirmation est récemment tombée au sujet de ce dossier, puisque Pablo Longoria a avoué être en discussions avancées avec l’entourage d’Alexis Sanchez, assurant toutefois que son arrivée n’était pas encore certaine. « Dire qu’il va jouer à l’OM, non. Dire que c’est un joueur avec qui on a des discussions, oui » a déclaré le président de l’OM, au micro de Prime Video . « Je crois que tout le monde le comprend. Il ne faut pas mentir aux gens. C’est un profil qui matche complètement avec ce qu’on veut mettre en place. Il reste toutefois quelques détails à régler pour que l’opération aboutisse ».

Un contrat de deux ans, avec un salaire de 3M€ par an

En Italie, on assure toutefois que tout serait d’ores et déjà bouclé entre l’international chilien et l’Olympique de Marseille. La Gazzetta dello Sport parle d’un contrat de deux ans, avec un salaire annuel de 3M€ net pour Alexis Sanchez, qui à 33 ans a bien l’intention de continuer à jouer au plus haut niveau européen. Le quotidien assure que pour le moment, l’offre marseillaise serait la seule option concrète pour l’attaquant, dont l’Inter souhaiterait se débarrasser au plus vite possible. Tout devrait vraisemblablement passer par une indemnité entre 5 et 6M€, pour un joueur dont le contrat court jusqu’en juin 2023 et qui possède un salaire de 7M€ par an.

Alexis Sanchez aimerait attendre d’autres offres