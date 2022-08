Mercato - Foot - OM

OM : Une date est fixée pour le transfert d’Alexis Sanchez

Dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille depuis un moment, le nom d’Alexis Sanchez est très souvent lié à l’OM durant ce mercato. Une piste qui a été confirmée par Pablo Longoria. Alors qu'il n’attendrait plus que la résiliation du contrat de l’attaquant Chilien, l'OM serait déjà fixé sur la date de l’arrivée de l’attaquant milanais.

Le nom d’Alexis Sanchez ne cesse d’être lié avec l’Olympique de Marseille durant ce mercato. Longtemps annoncée à l’OM, l’arrivée de l’attaquant chilien à Marseille n’est plus qu’une question de temps.

Olympique Marseille are set to sign Alexis Sánchez, here we go soon! It will be completed next week, right after the official termination of the contract with Inter already agreed days ago. 🚨🔵🇨🇱 #OMBeen told Sánchez will sign with OM until June 2024. pic.twitter.com/vFiDPJfeD5