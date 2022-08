Foot - OM

OM : En pleine crise, Rongier se confie sur la méthode Tudor

Publié le 6 août 2022 à 19h45 par Jules Kutos-Bertin

Alors que l’avenir d’Igor Tudor à l’OM semble déjà être remis en question, son premier match officiel contre le Stade de Reims sera scruté jusqu’aux moindres détails. Avant la rencontre, Valentin Rongier a éteint l’incendie et s’est confié avec précision sur la méthode particulière du nouvel entraîneur olympien.

Avant de disputer son premier match de Ligue 1 contre le Stade de Reims, l’OM paraît déjà en pleine crise. Vu les résultats en préparation et l’ambiance délétère en interne, difficile d’y voir du positif… Pour le moment, l’arrivée d’Igor Tudor ressemble à un mauvais pari de la part de Pablo Longoria.

« Ce n’est pas un tyran »

Si sa méthode est déjà contestée en interne, Valentin Rongier a tenté d’apaiser les tensions. « Ce n’est pas un tyran, il aime bien quand tout est carré, tout est sérieux. Quand on est sur le terrain, il n’est pas là pour rigoler. Il veut que le travail soit bien fait, avec une grosse intensité donc on s’adapte, ça prend un peu de temps. Mais non, ce n’est pas un tyran », a lancé le vice-capitaine de l’OM dans un extrait d’entretien diffusé sur Prime Video.

🚨 Matteo Guendouzi et Igor Tudor ont eu une vive altercation dans le vestiaire marseillais à la mi-temps d’OM - AC Milan. 🫤La raison de cette discorde est pour l’heure inconnue. 🤷‍♂️(🗞 @lequipe) pic.twitter.com/UVyg78GtQ6 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 5, 2022

Rongier décrypte la méthode Tudor