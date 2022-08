Foot - OM

OM : A Marseille, Sanchez n’aura pas le plus gros salaire

Publié le 5 août 2022 à 07h30 par Thibault Morlain

Le mercato est très loin d’être terminé à l’OM. En effet, si 7 nouveaux joueurs ont déjà intégré l’effectif d’Igor Tudor cet été, d’autres recrues sont attendues dont Alexis Sanchez. Le Chilien va se libérer de son contrat à l’Inter Milan et sera alors libre de rejoindre le club phocéen. Mais des questions se posaient concernant le futur salaire d’Alexis Sanchez. En effet, en Italie, ce dernier émargeait à 7M€ nets par saison. Beaucoup trop pour l’OM. Finalement, c’est deux fois moins que l’ancien du FC Barcelone. Aux derniers échos, Alexis Sanchez percevra un salaire annuel net de 3,5M€. Ce qui fera alors de lui le 5ème joueur le mieux payé à l’OM.

1- Kevin Strootman

Et tout en haut de ce classement des joueurs les mieux payés un joueur qui plombe actuellement les finances de l’OM : Kevin Strootman. En 2018, à l’initiative de Rudi Garcia, les Phocéens n’avaient pas lésiné sur les moyens pour recruter le Néerlandais, n’hésitant pas à lui confier un énorme salaire. Ainsi, aujourd’hui, Strootman émargerait à plus de 6M€ bruts par an. Un salaire immense pour un joueur qui n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor. C’est d’ailleurs pour cela que Pablo Longoria tente absolument de se séparer de Kevin Strootman à l’occasion de ce mercato estival.

2- Cédric Bakambu

Juste derrière, on retrouve Cédric Bakambu. Lui est arrivé lors du dernier mercato hivernal à l’OM. Libre, le Congolais a alors signé un très gros contrat avec le club phocéen, avec à la clé un salaire annuel brut de 4,8M€. Là encore, cela pèse sur les finances de l’OM puisque l’ancien de Villarreal n’a pas vraiment fait forte impression depuis son arrivée en janvier dernier. Il est d’ailleurs question d’un possible départ à l’occasion de ce mercato estival. Bien que les Phocéens ne voudraient pas s’en séparer, un transfert permettrait de dégager de la masse salariale, économisant ainsi un gros salaire.

2- Arkadiusz Milik

A égalité avec Bakambu, on retrouve Arkadiusz Milik. Lui aussi émargerait à 4,8M€ bruts par an à l’OM. Arrivé en janvier 2021, le Polonais avait rejoint le club phocéen qui cherchait alors toujours son « grantatakan ». Pablo Longoria est allé chercher Milik à Naples, n’hésitant donc pas à lui confier un gros salaire pour le convaincre de s’engager sur la Canebière. Après des débuts tonitruants, le Polonais a eu plus de mal la saison dernière, notamment compte tenu de sa relation compliquée avec Jorge Sampaoli. Mais l’Argentin est désormais parti et Arkadiusz Milik est donc reparti de zéro avec Igor Tudor.

4- Dimitri Payet

Avec 4,2M€ bruts par saison, Dimitri Payet est lui seulement le 4ème joueur de l’OM le mieux payé. Pendant un long moment, le numéro 10 phocéen était pourtant en tête de ce classement, mais lors de sa dernière prolongation, Payet a fait un joli geste en direction de l’OM, acceptant de réduire son salaire. Le voilà qu’il ne touche désormais qu’un peu plus de 4M€ par an.

Gerson

Avec ses 3,5M€ nets, Alexis Sanchez devrait alors se classer à la 5ème place de ce classement à l’OM, récupérant ainsi la place de Gerson. Arrivé l’été dernier de Flamengo, le Brésilien était la priorité de Jorge Sampaoli. Pour satisfaire son entraîneur, Pablo Longoria n’avait alors pas compté ses efforts, offrant un gros chèque au club carioca, ainsi qu’un gros salaire à Gerson. A l’OM, il toucherait alors 3,6M€ bruts par saison.