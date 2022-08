Foot - OM

OM : L'énorme mise au point de Longoria après un nouveau clash

Publié le 5 août 2022 à 23h15 par La rédaction

Igor Tudor enchaine les clashs avec ses joueurs. Apres Gerson et Jordan Amavi, c'est au tour de Mattéo Guendouzi d'avoir une altercation avec le Croate. Pablo Longoria a dû calmer son vestiaire car la situation inquiète et les cadres se montent contre leur nouveau coach. Il a rappelé la place des joueurs dans le vestiaire.

Ça ne se passe pas comme prévu entre Igor Tudor et ses nouveaux joueurs. La méthode du coach croate est totalement différente de celle de Jorge Sampaoli et semble ne pas convenir aux joueurs de l'OM. Le vestiaire est sous tension et Pablo Longoria doit calmer cela.

Mercato - OM : À peine arrivé, Veretout monte au créneau pour la polémique https://t.co/cx2F1Z1vdg pic.twitter.com/r4qnTE8K65 — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

«Ceux qui ne sont pas contents peuvent venir me voir et on trouvera une solution pour un transfert»

Le président de l'OM a pris la parole ce mardi à la Commanderie devant les joueurs et le staff olympien. C'est Longoria lui même qui a pris la décision de parler à tout le monde et non les joueurs révèle L'Equipe . « C'est moi qui ai choisi l'entraîneur et il a tout mon soutien. Ceux qui ne sont pas contents peuvent toujours venir me voir dans mon bureau et on trouvera une solution pour un transfert » a-t-il déclaré avec fermeté.

La direction sera intransigeante sur les problèmes de comportement

Les dirigeants olympiens suivent de très près le comportement de certains joueurs. Longoria promet de ne faire aucun sentiment peu importe l'importance du joueur. La réception de Reims ce dimanche sera un indicateur pour la suite.