OM : Réunion de crise pour Tudor, Clauss dit tout

Publié le 3 août 2022 à 14h10 par Thibault Morlain

Les débuts d’Igor Tudor sont houleux. En effet, l’entraîneur de l’OM se retrouvent au coeur de nombreuses tensions en interne, notamment avec plusieurs de ses joueurs sur la Canebière. Une situation complexe qui a donné lieu ces dernières heures à une réunion de crise à l’OM entre Tudor, Pablo Longoria et les différents joueurs marseillais. Une entrevue évoquée ce mercredi par Jonathan Clauss.

Cet été, l’OM a dû se trouver un nouvel entraîneur et c’est Igor Tudor qui a été choisi pour remplacer Jorge Sampaoli. Un choix aujourd’hui très critiqué. En effet, le Croate susciterait certaines tensions en interne. Ça aurait déjà clashé entre Tudor et certains joueurs. Rien ne semblait aller du côté de l’OM et il a fallu rapidement réagir. Ce mardi, une réunion de crise s’est alors tenu entre Igor Tudor, Pablo Longoria et les joueurs. De quoi permettre à tout le monde de jouer carte sur table.

Mercato - OM : Sampaoli, Payet... La vérité éclate sur la crise avec Tudor https://t.co/odcmcumZs0 pic.twitter.com/qwcaANQ9cA — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

« Une discussion tout à fait normale »

Présenté à la presse ce mercredi, Jonathan Clauss n’a pas échappé aux questions sur cette crise qui frappe l’OM et la réunion de ces dernières heures. La recrue estivale phocéenne a alors confié : « La réunion, je n'y étais pas ! On a eu juste quelques minutes pour discuter avec le coach, le président et les joueurs, une discussion tout à fait normale. Il y a des discussions, parfois des incompréhensions, mais on est tous clairs sur le discours du club ».

« Ça se passe partout comme ça dans le football »