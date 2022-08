Foot - Mercato - OM

OM : Longoria sous pression, Payet et Tudor réclament des renforts

Publié le 5 août 2022 à 21h30 par Jules Kutos-Bertin

Après avoir annoncé la signature de Jordan Veretout ce vendredi, l’OM porte son nombre de recrues à huit. Cependant, Dimitri Payet et Igor Tudor sont conscients du calendrier chargé qui attend le club olympien, c’est pourquoi ils ont chacun rappelé en conférence de presse qu’il était nécessaire d’avoir un effectif suffisant.

Au début de l’été, Jorge Sampaoli n’avait certainement pas prévu de faire ses valises et de quitter l’OM. Finalement, la tournure des événements a poussé le coach argentin à prendre cette décision. Mécontent du début de mercato de l’OM, Sampaoli a préféré passer son tour. Igor Tudor l’a remplacé, ce qui n’a pas pour autant accéléré les emplettes de Pablo Longoria. Il aura fallu attendre quelques semaines avant que l’OM ne s’active sur le marché des transferts. Finalement, huit renforts sont arrivés, en attendant la suite.

Jordan Veretout, en attendant Alexis Sanchez

Après avoir officialisé l’arrivée de Jordan Veretout ce vendredi en fin de journée, l’OM s’attend à faire de même pour Alexis Sanchez. Poussé vers la sortie par l’Inter Milan, l’international chilien pourrait résilier sa dernière année de contrat dans les prochaines heures. De quoi permettre au club olympien d’avancer encore un peu plus sur ce dossier et de le boucler le plus rapidement possible. Après avoir été hésitant, Alexis Sanchez serait tenté par le projet de l’OM. Une excellente nouvelle pour Pablo Longoria qui a reçu un petit coup de pression de la part de Dimitri Payet.

Dimitri Payet veut un effectif étoffé

Présent en conférence de presse ce vendredi, le capitaine marseillais a été interrogé sur la profondeur de banc de l’OM. Et bien entendu, Payet a mentionné la plus grande des compétitions… « La Ligue des Champions c'est le summum, forcément on y laisse du jus. Il faut donc avoir un effectif étoffé pour répondre présent à chaque moment pour espérer faire une belle saison », a lancé Dimitri Payet dans des propos relayés par Le Phocéen .

𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗩𝗜𝗜𝗜✍️ « 𝗗𝗲́𝗳𝗶 𝗚𝗮𝗹𝗮𝗰𝘁𝗶𝗸 » #BienvenueSurMars 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗩𝗲𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝘁 👽🛸 pic.twitter.com/cOpc9289cS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 5, 2022

Tudor est clair sur le mercato de l’OM