Mercato - OM : La vérité éclate pour l'avenir d'Igor Tudor

Publié le 5 août 2022 à 14h10 par Axel Cornic

A peine arrivé, Igor Tudor est déjà au centre d’une poélmique à l’Olympique de Marseille. L’ancien du Hellas Verona se serait en effet mis plusieurs cadres à dos, notamment à cause de sa méthode de travail qui casse complètement avec celle de son prédécesseur, Jorge Sampaoli. Suffisant pour fragiliser sa position et pour déjà entendre parler d’un départ ?

La saison n’a pas encore commencé et c’est déjà la crise à Marseille. Plusieurs médias ont évoqué des tensions plus ou moins fortes autour d’Igor Tudor, qui le 4 juillet dernier est devenu le nouveau coach de l’OM, en remplaçant Jorge Sampaoli. Un possible départ a même été évoqué, alors que l’on n'a pas encore vu ce que le Croate peut véritablement proposer sur le terrain.

Une méthode de travail qui pose problème

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , ce sont bien les méthodes de travail d’Igor Tudor qui auraient agacé le vestiaire de l’OM. Jugées trop dures, elles semblent véritablement couper avec ce qui pouvait se faire avant à l’OM, notamment sous Jorge Sampaoli.

Tudor par en danger pour le moment

Peut-on pour autant parlé d’un Igor Tudor déjà en danger ? Pas vraiment. Toujours selon le quotidien italien, le coach de l’OM ne serait pas véritablement menacé pour le moment. Il faudra pourtant surveiller la situation, qui pourrait s’envenimer au début de l’automne, en cas de résultats décevants.