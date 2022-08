Foot - OM

OM : Après le clash avec Tudor, Payet sort du silence

Publié le 5 août 2022 à 17h45 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 5 août 2022 à 17h48

Un mois seulement après l’arrivée d’Igor Tudor à l’OM, l’ambiance est déjà pesante. Ce mardi, une réunion devait même avoir lieu entre le technicien croate, les joueurs et Pablo Longoria afin de calmer la situation. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Dimitri Payet a nié l’existence d’une réunion.

L’ambiance est morose à Marseille. Cet été, Jorge Sampaoli a décidé de quitter le club olympien suite à un désaccord avec les dirigeants sur le mercato. Pour remplacer l’Argentin, Pablo Longoria a nommé Igor Tudor en tant qu’entraîneur. Un choix qui fait jaser vu le passé de l’entraîneur croate qui ne s’est jamais imposé sur la durée dans un club.

Plusieurs joueurs mis de côté, Gerson en conflit direct

Et les problèmes n’ont pas tardé à arriver. Dans une préparation très difficile au niveau des résultats, Igor Tudor a mis de côté certains joueurs : Jordan Amavi, Bamba Dieng et Kevin Strootman. Cengiz Ünder a lui aussi vu son temps de jeu diminuer étrangement. Lors du stage en Angleterre, c’est Gerson qui est entré en conflit avec Igor Tudor.

🎙Payet en #ConfOM : On a la même ambiance qui était là l’année dernière, le groupe travaille bien. JE n’ai jamais demandé à voir le président, aucun joueur n’a d’ailleurs demandé ça. Mais Dimitri Payet fait vendre… encore une fois on a essayé de nous déstabiliser. » #TeamOM — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 5, 2022

« Dimitri Payet n'a jamais demandé de réunion »