Mercato - OM : A Marseille, tout est prêt pour accueillir Sanchez

Publié le 7 août 2022 à 17h35 par Pierrick Levallet

Désireux de renforcer son secteur offensif, l’OM a déjà recruté Luis Suarez. Mais le club phocéen ne compterait pas s’arrêter là. Ces derniers jours, Pablo Longoria travaillerait sur l’arrivée d’Alexis Sanchez. D’ailleurs, le président de l’OM serait en train de toucher au but dans ce dossier. Le transfert de l’attaquant chilien pourrait bien être bouclé dans les prochains jours.

À son arrivée sur le banc de l’OM, Igor Tudor avait déjà Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu et Bamba Dieng à sa disposition dans le secteur offensif. Mais Pablo Longoria a rajouté un nouveau nom dans cette liste avec l’arrivée de Luis Suarez. Mais ce ne serait pas suffisant aux yeux du président de l’OM, qui travaillerait donc sur le recrutement d’un autre attaquant cet été. Ces dernières semaines, Alexis Sanchez a régulièrement été évoqué du côté de la cité phocéenne. D’ailleurs, les choses pourraient bien s’accélérer dans ce dossier très prochainement.

Mercato - OM : Dénouement imminent pour le transfert d'Alexis Sanchez https://t.co/vRw0HRy4tU pic.twitter.com/cy7P0e63p1 — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

Alexis Sanchez va rompre son contrat avec l’Inter dans les prochaines heures...

D’après les informations de RMC Sport , Alexis Sanchez pourrait bien boucler la résiliation de son contrat avec l’Inter ce lundi. À en croire des sources au sein de l’OM, en Italie et dans l’entourage du joueur, ce serait en bonne voie. Cette rupture d’engagement était impérativement afin que le club phocéen le récupère libre cet été. Une fois son contrat rompu avec l’Inter, Alexis Sanchez devra régler d’autres détails qui pourraient retarder son arrivée sur la Canebière.

... puis régler d’autres affaires avant son arrivée à l’OM

En effet, l’attaquant chilien devra régler quelques affaires personnelles, notamment un dossier administratif et fiscal. Dès que cela sera fait, rien ne devrait empêcher Alexis Sanchez de s’engager avec l’OM lors de ce mercato estival. D’ailleurs, le club phocéen voudrait que le transfert du joueur de 33 ans soit bouclé dans les prochains jours.

Un accord contractuel est déjà trouvé