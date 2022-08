Foot - Mercato - OM

OM : Longoria imite Leonardo sur le mercato

Publié le 7 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Depuis son arrivée à l’OM à l’été 2020, d’abord en tant que directeur du football, Pablo Longoria se montre très actif sur le marché des transferts. Et le désormais président phocéen a su montrer de quoi il était capable en enchainant les recrues sur la Canebière. Pour cela, il peut notamment compter sur son réseau qu’il a bâti ces dernières années quand il a travaillé dans d’autres clubs. Et fort des ses expériences en Italie, à la Juventus ou encore à Sassuolo, Pablo Longoria a notamment des facilités à recruter de l’autre côté des Alpes comme pouvait le faire Leonardo quand il était le PSG, lui qui est aussi un fin connaisseur du marché italien.

Jordan Veretout

Du côté de l’OM, de nombreuses recrues sont donc arrivées d’Italie grâce à Pablo Longoria. La dernière en date ? Jordan Veretout. Passé par la Ligue 1 (Nantes, ASSE) et la Premier League, le milieu de terrain était exilé en Serie A depuis 2017. Il a alors évolué à la Fiorentina puis à l’AS Rome. Le voilà désormais de retour en France, lui qui vient de s’engager avec l’OM. Il complète alors un recrutement qui est très animé à Marseille. Veretout vient renforcer le milieu de terrain d’Igor Tudor, secteur de jeu qui était d’ailleurs orphelin de Boubacar Kamara depuis quelques semaines. Et pour boucler l’arrivée de Jordan Veretout, Pablo Longoria a pu compter sur ses bonnes relations avec l’AS Rome.

Cengiz Ünder

Jordan Veretout n’est ainsi pas le seul joueur à avoir rejoint l’OM en provenance de l’AS Rome. L’été dernier, Cengiz Ünder avait déjà emprunté ce chemin. De retour d’un prêt à Leicester, l’ailier turc n’entrait pas dans les plans de José Mourinho dans la capitale italienne. Pablo Longoria a alors sauté sur l’occasion pour récupérer Ünder, qui est ainsi venu pour notamment faire oublier Florian Thauvin. Un choix payant pour l’OM puisque le joueur de 25 ans a réalisé une très bonne saison. Sur la Canebière, on ne doit donc certainement pas regretter d’avoir lâcher 8M€, le montant de l’option d’achat, qui était quasiment obligatoire, qui avait été négociée dans le prêt de Cengiz Ünder.

Pau Lopez

Et comme Ünder, Pau Lopez a lui aussi quitté l’AS Rome pour l’OM l’été dernier, lui aussi dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Alors que Pablo Longoria se cherchait un nouveau gardien afin de préparer déjà la succession de Steve Mandanda, le choix s’est alors porté sur l’Espagnol. Et ce dernier s’est rapidement imposé dans l’esprit de Jorge Sampaoli face au champion du monde et légende de l’OM. Pau Lopez est ainsi devenu le numéro 1 au Vélodrome et le voilà désormais un joueur marseillais à part entière après l’activation de son option d’achat dans son prêt.

Pol Lirola

Pol Lirola est lui arrivé à l’OM en janvier 2021. Quelques mois plus tôt, le club phocéen n’avait pas réussi à pallier le départ de Bouna Sarr. Pablo Longoria avait alors attendu le mercato hivernal pour se chercher un arrière droit. Il avait finalement trouvé son bonheur du côté de la Fiorentina avec Lirola. Et Longoria avait eu le nez creux puisqu’en 6 mois, le latéral espagnol avait fait forte impression dans le schéma de Sampaoli. C’est d’ailleurs pour cela que l’été dernier, l’OM avait fait le forcing auprès de la Fiorentina pour recruter définitivement Pol Lirola et un accord avait fini par être trouvé.

Arkadiusz Milik

Tout comme Lirola, Arkadiusz Milik est lui aussi arrivé à l’OM en janvier 2021. Le Polonais a alors posé ses valises sur la Canebière en provenance de Naples, où cela devenait difficile pour lui. Milik s’est ainsi engagé à l’OM, où on cherchait encore et toujours le « grantatakan ». Avec le natif de Tychy, Longoria avait peut-être trouvé la perle rare et Arkadiusz Milik avait d’ailleurs répondu présente durant ses 6 premiers mois sur la Canebière. En revanche, cela a été un peu plus compliqué la saison dernière en raison d’une relation délicate avec Jorge Sampaoli.



Les recrues en Serie A se sont donc multipliées à l’OM et cela pourrait d’ailleurs ne pas s’arrêter là puisque très prochainement, c’est Alexis Sanchez qui devrait débarquer d’Italie. Le Chilien règle actuellement les derniers détails pour résilier son contrat avec l’Inter Milan. Une fois cela bouclé, il pourra alors s’engager à l’OM.