Déjà un problème pour Alexis Sanchez à l’OM ?

Publié le 7 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM semble tout proche de boucler l’arrivée d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria cherche impérativement à se séparer d’un ou plusieurs éléments en attaque. Sauf que Cédric Bakambu et Bamba Dieng, qui sont ciblés par le président de l’OM à cet effet, refusent de prendre la porte…

Alexis Sanchez (33 ans) est en approche du côté de l’OM, et il s’agit assurément de l’un des gros coups du mercato estival en Ligue 1 ! Mais pour faire de la place à l’attaquant chilien qui résilie son contrat avec l’Inter Milan, Pablo Longoria doit également se séparer de plusieurs attaquants, et deux profils ont été choisis en interne : Bamba Dieng et Cédric Bakambu.

Bakambu refuse de partir

Malgré un intérêt du Celta Vigo à son égard, Cédric Bakambu (31 ans) refuserait d’entendre parler d’un départ de l’OM comme l’a récemment annoncé Foot Mercato. Le buteur congolais, qui n’est arrivé qu’en janvier dernier au Vélodrome, semble déterminé à continuer l’aventure au sein du projet McCourt.

« Dieng veut rester au club »