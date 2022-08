Foot - Mercato - OM

Longoria doit gérer un gros problème pour la suite du mercato

Publié le 5 août 2022 à 10h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 5 août 2022 à 10h32

L’OM s’est bien renforcé cet été en recrutant pas moins de sept recrues. Mais pour contrebalancer toutes ces dépenses, le club phocéen doit absolument vendre. Mais la tâche s’avère très compliquée pour Pablo Longoria. En effet, les indésirables ne veulent pas partir, ce qui bloque la suite du mercato de l’OM…

L’OM disputera la Ligue des champions cette saison. Et pour essayer de faire bonne figure dans cette compétition, le club olympien s’est beaucoup renforcé lors de ce mercato en attirant près de sept recrues ! Ainsi, Ruben Blanco, Chancel Mbemba, Isaak Touré, Samuel Gigot, Jonathan Clauss, Nuno Tavares et Luis Suarez sont arrivés au club.

Mercato - OM : Poussé vers la sortie, Bakambu a pris une décision fracassante https://t.co/5Vsc4NEFMB pic.twitter.com/LCxhBhQdYk — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

Le mercato de l’OM n’est pas terminé

Et Pablo Longoria ne semble pas en avoir terminé. En effet, l’OM va prochainement accueillir Jordan Veretout en provenance de l’AS Rome. Le milieu français viendra donc remplacer Boubacar Kamara au milieu. Et il y a aussi Alexis Sanchez. L’attaquant chilien serait très proche de l’OM qui voudrait faire de lui son « grand attaquant ». Mais pour contrebalancer toutes ces dépenses, le club le sait, il va devoir vendre.

Une liste d’indésirables établie par Longoria

Ainsi, Pablo Longoria aurait déjà dressé une liste d’indésirables, ou du moins, de joueurs invités à aller voir ailleurs cet été. Bien que personne ne serait intouchable à part Pau Lopez à l’OM, preuve que la vente des joueurs est essentielle. Dans cette liste, on retrouve donc par exemple Pol Lirola, Bamba Dieng ou encore Cédric Bakambu. Mais les deux qui sont les plus poussés vers la sortie sont bien Kevin Strootman et Duje Caleta-Car. Pour ce dernier, l’OM aurait même déjà mis un gros coup de pression. Si une offre arrivait et que le Croate la refusait, il prendrait immédiatement la direction de la réserve du club.

Les joueurs ne veulent pas partir !

Seulement, Pablo Longoria se heurte à un problème de taille dans sa mission dégraissage. En effet, les joueurs refusent tout simplement de quitter le club ! En effet, approché par le Celta Vigo, Cédric Bakambu refuserait de quitter la cité phocéenne cet été, comme l'a révélé Foot Mercato. Le joueur se plairait à l’OM et jouer la Ligue des champions avec le club la saison prochaine lui plairait énormément. Pour Pol Lirola, c’est la même chose. Alors qu’il intéresserait l’Inter Milan, le latéral espagnol voudrait se racheter auprès d’Igor Tudor. Pour Kevin Strootman, c’est même pire. L’OM voulait l’intégrer dans le deal pour attirer Darko Lazović de l’Hellas Vérone et tout semblait bouclé entre les deux clubs. Seulement, le milieu néerlandais aurait fait capoter l’opération en refusant de bouger. Duje Caleta-Car lui aussi bloquerait les plans de Pablo Longoria. Le Croate souhaiterait en effet aller au bout de son contrat. Enfin, l’OM souhaiterait se séparer de Bamba Dieng et toucher un beau chèque au passage. Des clubs de Premier League et surtout Fribourg seraient très intéressés. Seulement, la dernière révélation du club olympien refuse de partir partir de Marseille. La mission dégraissage s'annonce compliquée pour Longoria et l'OM...