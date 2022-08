Foot - Mercato

Mercato : Longoria rêve de Saliba, le président de l’OM est fixé

Publié le 7 août 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria n’a pas caché son désir de voir débarquer une nouvelle fois après une saison en prêt, William Saliba à l’Olympique de Marseille. Après avoir enfin disputé son premier match officiel avec l’équipe première d’Arsenal vendredi soir, Saliba a mis un terme aux espoirs de Longoria.

Sous la houlette de Jorge Sampaoli, William Saliba a flambé la saison passée lors de son prêt convenu avec Arsenal. Au point que grâce à ses performances avec l’OM, le défenseur central de 21 ans a pu effectuer ses premières apparitions avec l’Equipe de France en mars et juin dernier. Cependant, n’ayant pas inclus d’option d’achat dans le deal convenu avec Arsenal, Pablo Longoria n’a eu d’autre choix que de témoigner du retour de William Saliba chez les Gunners .

L’OM espérait pouvoir rapatrier Saliba

Et le président de l’OM ne s’en était pas caché à la toute fin de la saison, au même titre que le responsable de la communication du club phocéen Jacques Cardoze : l’Olympique de Marseille allait faire le maximum pour que William Saliba revienne à l’OM. Cependant, le défenseur d’Arsenal ne pense qu’aux Gunners .

Our Man of the Match tonight? 🏆100% take-ons completed100% aerial duels won94% pass accuracy7 ball recoveries6 clearances🇫🇷 Debutant William Saliba 👏 pic.twitter.com/vT3MeWTPAD — Arsenal (@Arsenal) August 5, 2022

« Maintenant je suis de retour et j'espère que nous ferons une bonne saison »