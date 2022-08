Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier reçoit un nouveau tacle après son départ de Nice

Publié le 7 août 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG a décidé de nommer Christophe Galtier sur son banc pour remplacer Mauricio Pochettino. Le technicien français quitter donc l'OGC Nice seulement une saison après son arrivée et chez les Aiglons, les tacles se multiplient à l'image du plus récent, celui de Jean-Clair Todibo.

Afin de remplacer Mauricio Pochettino, le PSG a décidé de nommer Christophe Galtier sur son banc. Le technicien français débarque ainsi à Paris pour l'un de ses plus grands défis et quitte les Aiglons seulement un an après son arrivée. D'ailleurs, du côté de l'OGC Nice, où il a été remplacé par Lucien Favre, les tacles s'enchaînent et Jean-Clair Todibo assure qu'il ne regrette pas le départ de son coach.

Todibo en rajoute une couche sur le départ de Galtier

« A-t-il envoyé un message au groupe pour annoncer son départ ? Pas à ma connaissance. On l'a tous appris via les médias pendant nos vacances. (…) Est-ce que cela me surprend ? Moi je serais venu voir tout le monde pour dire au revoir avant mon départ. Chacun sa méthodologie, on voit peut-être les choses différemment. Mais ce n’est pas une critique », lance le défenseur central à Nice-Matin avant d'en rajouter une couche.

«Personne n'a prêté plus d’attention que ça au départ du coach Galtier»