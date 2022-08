Foot - Mercato - OM

Saliba lâche sa réponse à Longoria, le feuilleton est terminé

Publié le 6 août 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Nouveau maillot, mais toujours les mêmes prestations pour William Saliba. Prêté à l'OM la saison dernière, le défenseur central a réussi ses débuts en Premier League. Titularisé par Mikel Arteta, l'international français a permis à son équipe de l'emporter facilement (2-0). Alors qu'il devrait jouer un grand rôle en Angleterre cette saison, Saliba semble avoir définitivement tourné la page marseillaise.

William Saliba n'est plus le même joueur qui avait signé avec Arsenal en 2019. Au fil des années, il a pris du galon grâce à de multiples prêts en Ligue 1. Cédé par les Gunners à l'ASSE et Nice, le défenseur s'est surtout révélé sous le maillot de l'OM la saison dernière. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, le joueur avait réalisé une incroyable saison, ce qui lui avait permis d'être appelé par Didier Deschamps en équipe de France. De retour à Londres à l'issue de son prêt, Saliba a laissé un grand vide dans la défense, malgré les arrivées cet été de Samuel Gigot, Chancel Mbemba ou encore Isaak Touré.

Mercato - OM : Le message fort de Saliba sur l'OM https://t.co/UJUErmtuQn pic.twitter.com/KH9DuA6j1A — le10sport (@le10sport) August 6, 2022

Longoria espérait le retour de Saliba

Malgré ces arrivées, Pablo Longoria aurait continué à garder un œil sur William Saliba. Le président marseillais nourrissait secrètement l'espoir d'enregistrer le retour de l'international français. Surtout que le joueur, heureux à Marseille lors du denier exercice, n'avait pas fermé la porte à un départ, notamment si Mikel Arteta avait l'intention de le laisser sur le banc, ce qui est loin d'être le cas. Auteur d'une très bonne préparation, Saliba a été titularisé lors de la rencontre de Premier League face à Crystal Palace ce vendredi (victoire 2-0).

Saliba désormais concentré sur Arsenal

Auteur d'une très bonne performance, William Saliba s'est livré au micro de Sky Sports , notamment sur son passage à l'OM. « Cela m'a aidé de passer deux ans en prêt en France parce que je suis jeune, on a besoin de jouer » a-t-il déclaré. Mais désormais, le joueur semble pleinement concentré sur son aventure à Arsenal. « Maintenant je suis de retour et j'espère que nous ferons une bonne saison. Nous savions que ce serait difficile ici, mais nous étions forts et solides. J'ai attendu longtemps avant de faire mes débuts et je suis heureux de commencer avec une feuille propre et une victoire. C'est important pour la confiance » a confié Saliba.

« Saliba a été superbe »