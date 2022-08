Foot - Mercato - OM

Mercato : Alexis Sanchez prêt à planter Longoria et l’OM ?

Publié le 6 août 2022 à 09h00 par Axel Cornic mis à jour le 6 août 2022 à 09h09

Avant d’entamer sa saison de Ligue 1 ce dimanche face au Stade de Reims, l’Olympique de Marseille pourrait bien enchainer les gros coups. Après Jordan Veretout, débarqué tout récemment en provenance de l’AS Roma, Pablo Longoria serait en effet sur le point de boucler l’arrivée d’Alexis Sanchez... à moins qu’un imprévu ne vienne tout remettre en question !

Ne vous imaginez surtout pas que le mercato de l’OM est terminé. Avec la qualification en Ligue des Champions acquise sur le fil la saison dernière, le club phocéen se doit de renforcer un effectif qui a perdu ses meilleurs éléments, avec notamment Boubacar Kamara et William Saliba. C’est d’ailleurs le message qu’a envoyé Dimitri Payet ce vendredi, à seulement quelques jours de grand retour de la Ligue 1 au Vélodrome. « La Ligue des Champions c'est le summum, forcément on y laisse du jus. Il faut donc avoir un effectif étoffé pour répondre présent à chaque moment pour espérer faire une belle saison » a lancé le capitaine de l’OM, rapidement suivi par son entraineur Igor Tudor. « Mon avis sur l'effectif ? Je pense que c'est un bon effectif mais qui va être encore complété ».

Le mercato ne va pas se terminer avec Veretout

Une première réponse est tombée dans la foulée, puisque l’OM a officialisé l’arrivée de Jordan Veretout, un nom régulièrement annoncé dans le sud de la France ces derniers mois. Une opération bouclée autour de 12M€, même si la presse italienne explique qu’elle pourrait dépasser les 15M€ avec plusieurs bonus liés aux présences du joueurs ainsi qu’à l’avenir de l’OM en Ligue des Champions. Forcément, Pablo Longoria était ravi de son coup. « Jordan Veretout est l'un des meilleurs joueurs français » a déclaré le président de l’OM. « Il a décidé de venir jouer ici avec nous, il est complet, c'est un milieu de terrain qui s'adapte parfaitement à la philosophie de jeu qu'on veut mettre en place ».

L’énorme coup à 0€ que rêve Longoria

Une recrue peut en cacher une autre et plusieurs médias français comme étrangers s’accordent pour dire que l’OM aurait déjà un deuxième gros coup en préparation. Il s’agirait tout simplement d’Alexis Sanchez, qui selon La Gazzetta dello Sport continue de négocier avec l’Inter pour rompre un contrat qui court jusqu’en juin 2023. Aucun accord n’a encore été trouvée, mais en Italie on assure que les Nerazzurri veulent absolument se débarrasser d’un salaire de 7,5M€ par an devenu un véritable poids pour les caisses du club. Des nouvelles rencontres devraient avoir lieu dans les prochaines heures, avec la volonté de rapidement résoudre cette situation.

Alexis Sanchez aimerait attendre d’autres offres