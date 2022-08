Foot - Mercato - OM

Mercato : Loin de l’OM, Kamara fait déjà l’unanimité

Cet été, l’OM a perdu gros à la fois financièrement et sportivement. En effet, alors que les Phocéens espéraient toucher le gros lot avec Boubacar Kamara, celui-ci a décidé de partir libre pour Aston Villa. De quoi également laisser un énorme vide au milieu de terrain. Désormais du côté de Birmingham, Kamara n’aura lui pas mis longtemps avant de se faire adopter.

Boubacar Kamara est donc aujourd’hui un joueur d’Aston Villa. Formé à l’OM, l’international français a décidé de prendre son envol. Arrivé au terme de son contrat, il n’a pas voulu prolonger, faisant alors le choix de rejoindre les Villans et l’effectif de Steven Gerrard. L’entraîneur d’Aston Villa ne regrette d’ailleurs pas l’arrivée de Kamara.

Quelques semaines seulement après son arrivée à Aston Villa, Boubacar Kamara a déjà su trouver sa place. Ce vendredi, Steven Gerrard a d’ailleurs fait part de sa joie pour l’ex-joueur de l’OM, confiant en conférence de presse : « Sur le terrain, il sait où il doit être. Il est intelligent et je pense qu’il va nous rendre meilleurs. En tant qu’entraîneur, vous avez besoin de joueurs qui prennent les bonnes décisions sur le terrain ».

Gerrard on Boubacar Kamara: “Positionally, he knows where to be. He’s clever, he’s intelligent and I think he’ll improve us, as a coach you need people that make the right decisions on the pitch.”#BOUAVL pic.twitter.com/pMGDib8Ume