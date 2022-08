Foot - Mercato - PSG

PSG : La réponse tombe déjà pour Bernardo Silva ?

Publié le 6 août 2022 à 00h00 par Thibault Morlain

Après avoir recruté Renato Sanches, Luis Campos veut encore frapper fort sur le mercato pour le PSG. Et pour cela, le Portugais regarde à Manchester City, rêvant de Bernardo Silva. Mais les Parisiens ne sont toutefois pas seuls pour le joueur de Pep Guardiola puisque le FC Barcelone serait serait là et déjà bien avancé pour le milieu offensif portugais.

Et si le PSG frappait un énorme coup d’ici la fin du mercato ? Avec déjà 4 recrues au compteur, Luis Campos ne compte pas s’arrêter là. Ainsi, comme le10sport.com vous l’a révélé, le conseiller sportif portugais rêve notamment de faire venir Bernardo Silva au PSG. Ce dernier est actuellement à Manchester City, où il est sous contrat jusqu’en 2025.

Mercato - PSG : Guardiola sort du silence pour Bernardo Silva https://t.co/FY4QJ43mgm pic.twitter.com/S3AIbkhC4O — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

Déjà d’accord pour Barcelone

Si les Citizens ne vont pas forcément gêner le transfert de Bernardo Silva, c’est plutôt le FC Barcelone qui pourrait miner le PSG. D’ailleurs, l’avenir du Portugais pourrait plutôt s’écrire du côté de la Catalogne. Comme révélé par la Cadena Cope , le Barça ne serait pas plus inquiet que cela face à l’arrivée des Champions de France. En effet, Joan Laporta aurait déjà discuté avec Jorge Mendes, agent de Bernardo Silva, et il aurait été expliqué que le protégé de Pep Guardiola était ok pour venir.

Un rêve bientôt réalité ?