Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tous les secrets du transfert de Veretout

Publié le 5 août 2022 à 10h00 par Axel Cornic

Régulièrement annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille ces derniers mois, Jordan Veretout serait tout proche de débarquer. Une arrivée qui ne se fait pas vraiment en toute discrétion avec une polémique extra-sportive qui semble irriter les supporters, mais qui a tout du joli coup pour un OM qui cherchait le remplaçant de Boubacar Kamara depuis la fin de saison dernière.

L’attente est presque finie. Voilà très longtemps que Jordan Veretout est lié à un transfert à l’OM, avec Pablo Longoria qui aurait même formulé une offre de 8M€ lors du mercato hivernal. Finalement, les relations entre l’international français et l’AS Roma n’ont fait que se tendre depuis janvier et un départ est rapidement devenu inévitable. Ainsi, après avoir porté les couleurs de la Fiorentina et de la Roma, le milieu de 29 ans s’apprêterait donc à retrouver la Ligue 1, avec l’OM qui aurait décidé de mettre le paquet pour l’avoir.

Mercato - OM : Un accord final est trouvé pour le prochain transfert de Longoria https://t.co/vlJgaiGV9D pic.twitter.com/LyOrWPBLqI — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

Une dépense totale de 15,5M€

Ce vendredi, la presse italienne aborde en long et en large l’opération qui mènera Jordan Veretout vers l’OM. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , pas moins de 11M€ seront versés dans les caisses de l’AS Roma dès la signature du joueur, mais cela ne représentera qu’une partie des dépenses. Le quotidien parle en effet de 4,5M€ de bonus qui seront divisés en deux parties bien distinctes. 2,5M€ seront liés à ses prestations et pourront être payés sur deux ans, tandis que les 2M€ restants concerneront la qualification éventuelle de l’OM en Ligue des Champions.

Des bonus qui impacteront les deux prochaines années

La version de Il Corriere dello Sport est quelque peu différente. L’autre quotidien sportif italien explique en effet que l’Olympique de Marseille devra payer 2M€ à l’AS Roma dès que Jordan Veretout aura atteint les 90 matchs sous les couleurs phocéennes. De l’autre côté, ce seront 2,5M€ qui devront être versés pour une qualification en Ligue des Champions lors des deux prochaines années, ce qui ferait donc deux potentielles dépenses de 1,25M€ chacune. Les deux médias s’accordent toutefois pour dire que Veretout est attendu dans le sud de la France pour cette fin de semaine, afin d’y passer ses visites médicales.

Tudor a insisté pour l’avoir