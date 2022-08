Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine recrue de Longoria est à Marseille

Publié le 5 août 2022 à 18h45 par Jules Kutos-Bertin

Dans le viseur de l’OM depuis plusieurs semaines, Alexis Sanchez ne cesse de se rapprocher du club olympien. Sa résiliation de contrat avec l’Inter est imminente, son arrivée en France ne saurait donc tarder. A tel point que l’international chilien serait déjà à Marseille pour boucler sa signature.

Plus le temps avance, plus Alexis Sanchez se rapproche de l’OM. Ce mercredi, en conférence de presse, Pablo Longoria restait prudent sur ce sujet : « Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué. On doit les respecter car ce sont des joueurs (il parlait de Veretout) sous contrat avec d'autres clubs ».

Alexis Sanchez tout proche de l’OM…

Quelques jours plus tard, la donne a changé. Jordan Veretout est arrivé à Marseille, en attendant Alexis Sanchez. Comme l’a expliqué calciomercato.com , un accord serait en passe d’être trouvé pour la résiliation de sa dernière année de contrat avec l’Inter Milan. Dans la foulée, Alexis Sanchez devrait s’engager avec l’OM.

🚨Alexis #Sanchez non ha partecipato all’allenamento odierno con l’#Inter. È a Marsiglia per chiudere il suo nuovo contratto. #OM 🇫🇷@barzacom_ - @MarcoBarzaghi — barza.com (@barzacom_) August 5, 2022

… et déjà à Marseille !

Un dossier qui avance plus vite que prévu… D’après les informations récoltées par Marco Barzaghi, Alexis Sanchez serait déjà arrivé à Marseille pour boucler sa signature avec l’OM. Une très bonne nouvelle pour Pablo Longoria.