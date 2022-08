Foot - Mercato - OM

OM : Longoria reçoit un improbable conseil sur le mercato

Publié le 5 août 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Tandis qu’Alexis Sanchez et Jordan Veretout devraient très prochainement s’engager avec l’OM, le marché des transferts pourrait ne pas encore être terminé pour le club phocéen. Pablo Longoria travaillerait toujours sur différents dossiers afin de renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Le président de l’OM a d’ailleurs reçu un conseil à ce sujet.

Avec la Ligue des Champions à jouer, l’OM devait se renforcer en conséquence. Et c’est ce que Pablo Longoria a fait depuis l’ouverture du mercato estival. Comme à son habitude, le président olympien a été très actif et efficace puisque 7 nouveaux joueurs ont déjà posé leurs valises sur la Canebière. Et ce n’est pas encore terminé puisque Jordan Veretout et Alexis Sanchez sont attendus à l’OM prochainement.

« Je vends Milik et je le remplace par Slimani »

Qui pourrait ensuite débarquer à l’OM ? Sur Twitter , Nabil Djellit a émis une idée pour la suite du mercato de Pablo Longoria. « Je suis l'OM. Je vends Milik et je le remplace par Slimani, libre. J'associe ce dernier à Alexis Sanchez. Si ça se fait vous pouvez renommer le club, l'Olympique de Grinta. C'était mon modeste conseil mercato », a-t-il posté, militant ainsi pour l’arrivée d’Islam Slimani.

Je suis l'OM. Je vends Milik et je le remplace par Slimani, libre. J'associe ce dernier à Alexis Sanchez. Si ça se fait vous pouvez renommer le club, l'Olympique de Grinta. C'était mon modeste conseil mercato du 3 août... pic.twitter.com/HokCZxMoW3 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 3, 2022

Un départ de Milik ?