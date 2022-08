Foot - Mercato - OM

OM : La prochaine grosse vente annoncée par Longoria ?

Publié le 5 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ alors que la direction de l’OM ne semble clairement plus compter sur lui, Bamba Dieng semble pourtant réfuter l’idée d’un transfert étant donné qu’il se sent bien à Marseille. Mais Pablo Longoria affiche un discours très clair à son sujet et semble déterminé à s’en séparer.

Parmi les éléments annoncés sur le départ à l’OM avant la clôture du mercato estival, certains noms reviennent avec insistance : Duje Caleta-Car, Cédric Bakambu, Jordan Amavi ou encore Bamba Dieng. L’attaquant sénégalais de 22 ans, qui est pourtant l’une des grandes révélations de ces derniers mois, n’entre plus dans les plans de l’OM, et Pablo Longoria l’a bien fait savoir.

Mercato - OM : Alexis Sanchez arrive, Longoria offre un gros contrat https://t.co/pSTbaRIe3b pic.twitter.com/QUauonMcV8 — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

« Il a de la valeur »

Interrogé en conférence de presse mercredi, le président de l’OM a évoqué le possible départ de Bamba Dieng cet été et semble confirmer son envie de s’en séparer : « C'est un joueur important. Il a beaucoup d'impact, il a de la valeur. Mais on doit rappeler les valeurs du sport moderne », a lâché Longoria.

Une belle cote pour Dieng

Pour rappel, Bamba Dieng est valorisé à hauteur de 20M€ par la direction de l’OM, et il intéresserait plusieurs écuries étrangères en cette période de mercato, comme le club allemand de Fribourg.