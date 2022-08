Foot - Mercato - OM

OM : Salaire, Atletico… Révélation sur le transfert de Clauss

Publié le 4 août 2022 à 17h15 par Thibault Morlain

Ce mercredi, à l’occasion de la présentation de Jonathan Clauss, Pablo Longoria a fait une grosse annonce concernant le choix de l’ancien du RC Lens. L’international français aurait accepté de baisser son salaire pour s’engager avec le club phocéen. En réalité, cela serait un peu différent pour Clauss. Explications.

Priorité du recrutement de l’OM pour le poste de piston droit, Jonathan Clauss s’est engagé avec les Phocéens en provenance du RC Lens. Un transfert qui rend d’ailleurs très fier Pablo Longoria. Et ce mercredi, le président de l’OM n’a pas caché sa joie concernant Clauss, faisant d’ailleurs une révélations : « Bienvenue Jonathan ! Ça me fait plaisir de te présenter. (…) Il a renoncé à une partie de son salaire pour venir ici, je tenais à dire ça publiquement ».

Clauss n’aurait pas baissé son salaire

Journaliste pour Téléfoot , Thomas Mekhiche a tenu à rebondir sur ces propos concernant le salaire de Jonathan Clauss. Ainsi, en réalité, l’ex-joueur du RC Lens n’aurait pas baissé son salaire pour l’OM, mais il aurait plutôt revu ses exigences à la baisse pour s’engager sur la Canebière. A l’OM, Clauss va désormais percevoir 3,3M€ par an.

Pour signer à l’OM, J. Clauss n’a pas baissé son salaire, mais a accepté de revoir ses prétentions à la baisse.3.3M€/an avec les bonus à l´OM.L’Atlético proposait plus (4,5M€/an) mais le joueur était déterminé à rejoindre l’OM. — Thomas Mekhiche (@ThomasMekhiche) August 3, 2022

L’Atlético de Madrid proposait plus

Jonathan Clauss aurait d’ailleurs pu gagner plus en rejoignant un autre club. L’Atlético de Madrid offrait visiblement 4,5M€ par an à l’international français. Mais Clauss voulait absolument rejoindre l’OM et il a donc fait certaines concessions.