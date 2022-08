Foot - Mercato - OM

OM : Longoria s’offre une «top recrue» sur le mercato

Publié le 6 août 2022 à 06h00 par Thibault Morlain

Et voilà 8 nouveaux joueurs pour l’OM à l’occasion de ce marché des transferts. Très actif cet été, Pablo Longoria ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et c’est ainsi Jordan Veretout vient garnir les rangs de l’effectif phocéen. L’international français arrive en provenance de l’AS Rome. Un renfort au milieu de terrain pour Igor Tudor qui voit là débarquer un joueur très intéressant.

Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Luis Suarez, Nuno Tavares… Avec la Ligue des Champions à jouer cette saison, l’OM devait se renforcer en conséquence et c’est ce qu’a fait Pablo Longoria. Igor Tudor a ainsi vu son effectif évoluer au fil des jours depuis son arrivée et cela ne va pas s’arrêter. En effet, Alexis Sanchez et Jordan Veretout vont rejoindre l’OM. L’international français va ainsi venir renforcer le milieu de terrain, secteur où personne n’avait été recruté pour le moment. Cela est le cas avec Veretout qui devrait apporter énormément à l’OM tout au long de la saison.

Mercato - OM : Tous les secrets du transfert de Veretout https://t.co/LBINyuwwC6 pic.twitter.com/ytmhEDrjRb — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

Un transfert à 12M€

Suite au départ de Boubacar Kamara, l’OM s’était mis en quête de renforts au milieu de terrain. Pour le moment, les démarches n’avaient mené à rien, mais voilà enfin que quelqu’un arrive en la personne de Jordan Veretout. Un transfert annoncé à 12M€. Après son expérience à l’AS Rome, le milieu de terrain va ainsi faire son grand retour en Ligue 1. Après avoir porté les couleurs du FC Nantes et de l’ASSE, Veretout va désormais porter le maillot de l’OM.

« Il peut jouer à tous les postes du milieu de terrain »

Jordan Veretout arrive donc à l’OM afin de densifier le milieu de terrain. Et l’international français devrait apporter énormément à Igor Tudor comme l’a expliqué Cyril Théréau, ancien coéquipier de Veretout du côté de la Fiorentina. A l’occasion d’un entretien accordé à La Provence , il a ainsi validé le coup de l’OM sur ce mercato estival, confiant : « C'est un super joueur. Je l'ai connu à Florence, l'entraîneur était Stefano Pioli et il s'est imposé tout de suite. J'ai été surpris qu'il s'adapte si vite. Il a une très bonne qualité de passe, il peut jouer à tous les postes du milieu de terrain, que ce soit en sentinelle devant la défense ou en relayeur ».

« C’est une top recrue »