OM : La nouvelle recrue du mercato débarque pour 12M€

5 août 2022

Comme prévu, l’OM est sur le point de boucler le transfert de Jordan Veretout en provenance de l’AS Rome. Le milieu de terrain international français arrive ce vendredi dans la citée phocéenne pour y passer sa visite médicale, avant de signer un contrat de trois dans le cadre d’un transfert compris entre 10 et 12M€.

En plus de retour de prêt de Samuel Gigot et des recrutements d’Isaak Touré (7,5M€), Chancel Mbemba (libre), Luis Suarez (10M€), Jonathan Clauss (9M€), Ruben Blanco (prêt) et Nuno Tavares (prêt), l’OM est sur le point de boucler sa nouvelle recrue du mercato avec enfin un renfort au milieu de terrain : Jordan Veretout.

Veretout débarque ce vendredi à l’OM

L’EQUIPE et RMC Sport confirment que tout est quasiment réglé à quelques détails près entre l’OM et l’AS Rome pour le transfert du milieu de terrain français de 29 ans, qui s’élèvera entre 10 et 12M€. Veretout va débarquer à Marseille ce vendredi pour y passer sa visite médicale, et signer dans la foulée un contrat de trois ans.

L’OM tient enfin le successeur de Kamara

Avec ce recrutement de Jordan Veretout, l’OM boucle donc son premier renfort du mercato au milieu de terrain, et l’ancien joueur du FC Nantes et de l’ASSE devrait remplacer numériquement Boubacar Kamara qui était parti libre en fin de saison.