OM : Conte lâche une grande annonce pour le mercato de Ndombele

Publié le 5 août 2022 à 11h00 par Thibault Morlain

Avec l’arrivée imminente de Jordan Veretout, l’OM va donc enfin se renforcer au milieu de terrain. D’autres noms ont d’ailleurs circulé pour ce secteur de jeu suite au départ de Boubacar Kamara. En Angleterre, un intérêt de Pablo Longoria avait notamment été annoncé pour Tanguy Ndombele. Aujourd’hui, le Français n’entre plus dans les plans d’Antonio Conte à Tottenham. Et l’entraîneur des Spurs a d’ailleurs confirmé la tendance pour Ndombele.

Alors que l’OM a déjà accueilli 7 nouveaux joueurs durant ce mercato, Pablo Longoria s’apprêterait à boucler deux nouvelles recrues avec Alexis Sanchez et Jordan Veretout. Le Français va ainsi venir renforcer l’entrejeu d’Igor Tudor. Une arme supplémentaire au milieu de terrain, aujourd’hui orphelin de Boubacar Kamara. Plusieurs pistes avaient pourtant été activées. Le nom de Tanguy Ndombele était notamment sorti du côté de l’Angleterre.

Mercato - OM : Tous les secrets du transfert de Veretout https://t.co/LBINyuwwC6 pic.twitter.com/ytmhEDrjRb — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

« On m’a dit que l’OM le voulait »

Prêté la saison dernière à l’OL, Tanguy Ndombele est donc revenu à Tottenham. Le fait est qu’Antonio Conte ne compte pas sur lui. L’idée est donc de lui trouver un point de chute à l’occasion de ce mercato estival. Une opportunité qui ne manquerait pas d’intéresser Pablo Longoria et l’OM. Journaliste pour The Athletic , Jack Pitt-Brooke avait lâché : « Concernant Ndombélé, on m'a dit que l’OM le voulait. Mais Marseille n'a pas d’argent ».

Quel avenir pour Ndombele ?

Dernièrement, c’est Sky Sports qui en avait rajouté une couche concernant Tanguy Ndombele et l’OM. Le média britannique avait ainsi confirmé l’intérêt de Pablo Longoria pour le joueur de Tottenham, également pisté par Galatasaray. Alors que les Spurs ouvriraient la porte à un prêt de l’international français, Ndombele aurait certaines préférences pour son avenir, optant lui pour un départ vers l’Italie ou l’Espagne.

« Il faut trouver une solution qui rende heureux les joueurs et le club »