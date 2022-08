Foot - Mercato - OM

OM : Un ultime détail à régler pour le transfert d'Alexis Sanchez ?

Publié le 7 août 2022 à 14h30 par La rédaction

Pablo Longoria travaillerait toujours afin de boucler l’arrivée d’un autre attaquant à l’OM. Igor Tudor aurait demandé un renfort d’expérience, et l’Espagnol aurait jeté son dévolu sur Alexis Sanchez. Et les dessous de ce dossier ont récemment été révélés…

Alexis Sanchez semble plus que jamais se rapprocher de l’OM. En effet, Pablo Longoria est à la recherche d’un nouveau profil offensif pour renforcer ce secteur de jeu. Igor Tudor aurait demandé un attaquant d’expérience, et l’Espagnol se serait donc lancé sur la piste de l’attaquant de l’Inter Milan. Ce dernier devrait d’ailleurs bientôt débarquer dans la cité phocéenne, mais quelques détails doivent toujours être réglés…

L'Inter veut régler un détail avant de lâcher Alexis Sanchez

Ainsi, d’après les informations de Calciomercato.com, Alexis Sanchez se rapprocherait d’un départ de l’Inter Milan. Cependant, quelques détails administratifs resteraient à régler. En effet, les dirigeants doivent actuellement résoudre un problème fiscal lié au décret de croissance. Ce problème, déjà rencontré dans le dossier Arturo Vidal, pourrait faire perdre beaucoup d’argent à l’Inter Milan, et ces derniers voudraient donc boucler ce « dossier » avant de laisser partir Alexis Sanchez à l’OM. Ce ne serait cependant qu’une question de jours.

Deux ans pour Alexis Sanchez à l’OM ?

Par la suite, Alexis Sanchez devrait prendre l’avion en direction de Marseille afin de régler les derniers détails de son départ. L’international chilien aurait accepté une proposition pour un contrat de deux saisons, avec un salaire annuel en-dessous des 3M€. Une aubaine, donc, pour Pablo Longoria, qui n’aurait pas à dépenser « trop » d’argent pour cette recrue. Igor Tudor serait ainsi satisfait, puisqu’un attaquant d’expérience débarquerait au sein de son effectif. Cependant, Pablo Longoria espérerait toujours dégraisser en attaque. L’avenir de Bamba Dieng ne serait pour le moment pas figé, alors que le joueur espérerait rester une saison de plus à l'OM. Pablo Longoria pourrait, de son côté, se laisser tenter en cas de belle offre au vu de la valeur marchande du joueur. Dans tous les cas, l’aspect financier de l’opération Sanchez pourrait être très intéressant pour les dirigeants marseillais.

Alexis Sanchez arriverait libre