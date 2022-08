Foot - Mercato - OM

Longoria doit gérer un dossier sensible, un gros projet enterré ?

Publié le 7 août 2022 à 09h30 par Dan Marciano

Malgré un talent certain et une marge de progression évidente, Bamba Dieng serait bien poussé vers la sortie par ses dirigeants, alors que ce dernier ne cache pas son envie de rester à l'OM. Loin dans la hiérarchie des attaquants, le Sénégalais continue de travailler en espérant un retournement de situation. En interne, son cas est sensible et devrait entraîner la fin du partenariat avec l'Institut Diambars.

Pour Bamba Dieng, l'avenir semble bouché à l'OM. Le Sénégalais ne fait pas partie des premiers choix d'Igor Tudor, arrivé à Marseille cet été pour remplacer Jorge Sampaoli. « Nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue (en 3-5-2), puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois, cela arrive dans le football » avait déclaré le technicien croate, qui lui reprocherait des kilos en trop. Plus généralement, le profil de l'attaquant ne semble pas correspondre au style de jeu que souhaite établir Tudor. Agé de 22 ans, Bamba Dieng pourrait donc se diriger vers la sortie.

L'incompréhensible cas Bamba Dieng

Doté d'une grande marge de progression, Bamba Dieng attire plusieurs équipes sur le mercato. Le joueur aurait des touches en Angleterre, mais aussi en Allemagne. Une chose est sûre, il ne sera pas retenu en cas de bonne offre comme le confirme La Provence ce dimanche. Pourtant, ses dirigeants sont conscients que son transfert pourrait faire tâche, alors que les supporters de l'OM apprécient son profil. Un cas sensible également pour une autre raison.

La fin du partenariat avec Diambars ?

Arrivé en 2020 à l'OM, Bamba Dieng est issu de l'Institut Diambars, qui avait noué un partenariat avec la formation phocéenne. Le club sénégalais devait fournir de jeunes talents au club marseillais afin qu'ils puissent se développer dans un grand championnat. Ces derniers mois, plusieurs profils auraient été proposés, mais Pablo Longoria n'aurait pas donné suite. L'Espagnol n'a en réalité qu'une seule envie : mettre fin à ce partenariat, qui coûterait près d'1M€ à l'OM selon La Provence. Le transfert de Bamba Dieng pourrait bien sceller cette alliance.

Bamba Dieng veut rester selon son agent