Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce d'Ekitike sur ses débuts à Paris

Publié le 7 août 2022 à 09h00 par Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de Reims la saison dernière, Hugo Ekitike a été recruté par le PSG lors de ce mercato estival. Alors que le club de la capitale lançait sa saison en Ligue 1 ce samedi soir, le crack de 20 ans en a profité pour faire ses débuts avec son nouveau club. Après le carton face à Clermont (0-5), Hugo Ekitike s'est d'ailleurs enflammé pour sa grande première au PSG.

Après une saison 2021-2022 XXL avec le Stade de Reims, Hugo Ekitike a tapé dans l'oeil du PSG. A tel point que le club de la capitale a fait le nécessaire pour boucler le transfert du crack de 20 ans lors de ce mercato estival. Et à peine arrivé au PSG, Hugo Ekitike avait livré toutes les coulisses de son transfert.

«C’est un vrai plaisir, surtout qu’il y a la victoire au bout»

« (Avez-vous mis Newcastle en suspens l’hiver dernier puis cet été, malgré l’accord avec Reims, parce que vous attendiez le PSG ?) J’ai eu un rendez-vous avec Luis (Campos) qui a beaucoup compté pour moi. C’était il n’y a pas si longtemps. On a beaucoup échangé, c’est quelqu’un que je considère énormément. J’avais envie de venir au PSG avant cet échange, mais ça m’a encore plus convaincu. Je ne mets pas de côté tout ce que Newcastle a fait pour que je vienne. Si j’avais dû partir à l’étranger, je serais parti là-bas. Mais quand le PSG vous veut et que vous êtes français, ça ne se refuse pas » , a raconté Hugo Ekitike, avant d'en rajouter une couche.

«Je joue avec des joueurs qui sentent le foot»

« (Quel a été la teneur du discours de Luis Campos ?) Moi pour me convaincre, il faut parler sportif. Ce qui m’intéresse, c’est le jeu et ce qui peut être mis en place. On a beaucoup discuté de ça, de sa vision, de la mienne et on était en totale osmose. (Comment vous voit-il ?) Il me considère comme un joueur avec beaucoup de qualités et me prédit un futur intéressant. Je sais qu’il a confiance en moi, il pense que je vais faire de grandes choses et moi je lui rendrai cette confiance sur le terrain » , a précisé Hugo Ekitike.

