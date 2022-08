Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Retour sur le pire mercato de l’ère QSI

Publié le 7 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

C’est un fait, le PSG est habitué depuis toujours à vivre des périodes de mercato estival relativement agitées, et qui se déroulent avec plus ou moins de réussite. Mais le cru 2016, piloté par Patrick Kluivert en tant que directeur du football, s’était avéré particulièrement décevant.

Lors du mercato estival 2016, le PSG démarrait un nouveau cycle avec la nomination d’Unai Emery à la place de Laurent Blanc en tant qu’entraîneur, ainsi que le départ de l’emblématique Zlatan Ibrahimovic qu’il fallait impérativement remplacer sur le front de l’attaque. Pourtant, le directeur du football de l’époque, Patrick Kluivert, a enchainé les flops cet été-là sur le marché des transferts.

Hatem Ben Arfa

Recruté par le PSG suite à une saison remarquable réalisée sous les ordres de Claude Puel à l’OGC Nice (18 buts, 7 passes décisives en Ligue 1), Hatem Ben Arfa était censé transformer l’essai dans la capitale et enfin confirmer qu’il était un joueur de grand talent taillé pour le plus haut niveau européen. Mais l’expérience a rapidement viré au fiasco pour l’attaquant français, rapidement écarté par Unai Emery et jugé totalement hors de forme sur le plan physique par l’entraîneur espagnol du PSG. Malgré ses tentatives désespérées pour essayer de convaincre le club de la capitale de lui donner sa chance, comme une vidéo publiée sur les réseaux sociaux en mars 2017 dans laquelle il réclame publiquement du temps de jeu, Ben Arfa n’a jamais trouvé sa place au PSG et s’en ira libre à l’été 2018.

Jesé

Recruté par le PSG qui n’avait pas hésité à lâcher 25M€ pour racheter sa dernière année de contrat au Real Madrid, Jesé était censé remplacer numériquement Zlatan Ibrahimovic. Mais ce coup audacieux et qui en avait déjà surpris plus d’un à l’époque a rapidement viré au fiasco pour le PSG. Au final, l’attaquant espagnol, totalement hors de forme et en surpoids dans la capitale, n'aura disputé que 18 matchs officiels et inscrit 2 buts avec le PSG. À partir de ce moment-là, Jesé a vagabondé de prêt en prêt avant que son contrat ne soit finalement résilié en décembre 2020.

Grzegorz Krychowiak

Dans la lignée de l’arrivée d’Unai Emery sur le banc du PSG en provenance du FC Séville, le recrutement de Grzegorz Krychowiak prenait sens puisque le milieu de terrain polonais venait de passer deux saisons sous les ordres de l’entraîneur espagnol avec le club andalou, en plus d’un Euro 2016 convaincant avec sa sélection nationale. Le PSG n’a donc pas hésité à signer un chèque de 30M€ pour boucler ce recrutement, mais l’expérience de Krychowiak ne s’est pas franchement déroulée comme prévu au Parc des Princes. Décevant sur le plan sportif, il a rapidement été laissé de côté par Emery avant d’enchainer les prêts et d’être revendu pour 10M€ à l’été 2019, au Lokomotiv Moscou.



Au final, la seule satisfaction de ce mercato estival 2016 pour le PSG restera le recrutement de Thomas Meunier, qui avait été attiré du FC Bruges pour seulement 6M€ avant de rapidement s’imposer comme un titulaire en puissance au poste de latéral droit.