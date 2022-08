Foot - Mercato - PSG

La nouvelle sortie XXL de Galtier sur la prolongation de Mbappé

Kylian Mbappé, absent lors de la première rencontre de Ligue 1 du PSG face à Clermont, avait fait le choix de prolonger son contrat au PSG. Et Christophe Galtier semble très heureux de cette décision, l’attaquant français étant indispensable dans son projet…

Le PSG a certainement réalisé le plus gros coup de son mercato avant même qu’il ne s’ouvre. En effet, pendant de nombreux mois, l’avenir de Kylian Mbappé était en suspens. Cependant, l’international français, qui était sous contrat jusqu’en juin 2022, a finalement décidé de prolonger l’aventure dans la capitale. Désormais, le voilà lié au PSG jusqu’en 2025. Et Christophe Galtier ne peut que se réjouir de cette prolongation…

«Kylian est indispensable dans ce projet»

Ainsi, dans des propos pour Canal + après la victoire du PSG face à Clermont (0-5) lors de la première journée de Ligue 1, Christophe Galtier est revenu sur l’importance de Kylian Mbappé dans le nouveau projet du PSG. « Kylian, comme je l’ai dit au journal aujourd’hui, est indispensable dans ce projet là. Il a eu la volonté de rester ici pour atteindre des objectifs très élevés. Pour un entraîneur, intégrer un tel joueur dans ce collectif-là, vous savez, ce n’est pas très difficile ». Un signal fort envoyé par l’ancien coach de l’OGC Nice…

