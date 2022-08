Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier s’enflamme sur la prolongation de Mbappé

Publié le 5 août 2022 à 21h15 par Pierrick Levallet mis à jour le 5 août 2022 à 21h16

Convoité par le grand Real Madrid toute la saison dernière, Kylian Mbappé était au coeur des spéculations sur le marché des transferts. Mais finalement, l’attaquant de 23 ans a annoncé sa prolongation au PSG juste avant la dernière journée de Ligue 1. Alors spectateur depuis Nice à ce moment là, Christophe Galtier estime que Kylian Mbappé a envoyé un message très fort avec cette décision.

Pendant toute la saison dernière, Kylian Mbappé était au centre de toutes les spéculations. Dans la dernière année de son contrat, l’international tricolore n’avait pas encore prononcé sa décision alors qu’il était convoité par le grand Real Madrid. Mais c’est finalement en toute fin de saison que la star de 23 ans a tranché. Peu avant le dernier match de l’exercice 2021-2022 face au FC Metz, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025 au Parc des Princes. Alors entraîneur de l’OGC Nice à l’époque, Christophe Galtier a assisté à cet énorme coup de tonnerre sur le marché des transferts. Pour lui, Kylian Mbappé a envoyé un message très fort en prenant cette décision.

«Kylian est un élément in-dis-pen-sable du PSG»

« On attend tous le retour de Kylian, moi le premier. En prenant la décision de rester au PSG, il a envoyé un signal très fort, affiché son envie de réussir et de faire partie des premiers à gagner ce magnifique trophée avec Paris. Kylian est un élément in-dis-pen-sable du PSG. La saison dernière, il a porté le PSG de manière incroyable. Il va revenir dans ce trio naturellement fort. Je suis très impatient de voir ce que ça va donner » explique le nouvel entraîneur du PSG dans un entretien accordé au Parisien .

«La prolongation de Mbappé ? J’étais avant tout très heureux pour la Ligue 1»